Alberto Angela commosso: omaggio immenso della Rai. papà Piero Angela

Dopo l’omaggio di Nichelino a Piero Angela, Alberto Angela si commuove per un altro murale questa volta eseguito dalla Rai, per omaggiare il grande divulgatore scientifico scomparso due anni fa.

Piero Angela era un divulgatore scientifico e un giornalista molto quotato nel panorama della Rai, in quanto i suoi programmi, da SuperQuark e gli altri, erano sempre seguiti da una grossa fetta di pubblico. Ha dato talmente tanto che non sarà mai dimenticato, in quanto resterà per sempre nel cuore dei suoi fan.

Ovviamente prima di quello dei fan, resterà nel cuore di suo figlio Alberto Angela, la cui professione è la medesima del padre. Anche lui, la porta avanti in maniera eccellente, attirando sempre molto pubblico, in quanto è un piacere ascoltarlo parlare.

In merito alla grandezza di papà Piero, suo figlio Alberto si era già commosso davanti al murale eseguito qualche tempo fa a Nichelino e adesso è arrivato anche quello della Rai, considerato un omaggio immenso dalla rete nazionale che ha fatto commuovere il divulgatore scientifico.

Il grande contributo di Piero Angela in Rai

Non c’era uomo più degno di Piero Angela da meritare un simile omaggio, in quanto il suo volto è stato d’ispirazione a molte generazioni. I suoi documentari trasmessi dalla Rai, ottenevano sempre un grande successo anche perché grazie a lui era possibile non solo imparare, ma soprattutto seguire tutte le puntate senza necessitare di titoli altisonanti per poterne capire il significato. Il suo motto era proprio quello di permettere a tutti di apprendere le sue lezioni, per questo erano spiegate in modo chiaro ma sempre in maniera impeccabile.

Suo figlio Alberto è un divulgatore scientifico come lui e ha proseguito la missione del padre, nel cercare di portare più cultura nel mondo e non importa se con alcuni programmi si è scontrato, l’importante è che i messaggi della famiglia Angela continuino a essere trasmessi. Viviamo in un periodo dove la cultura viene messa in secondo piano rispetto a social e all’apparenza, per questo motivo mai come adesso è importante proseguire.

Hanno completato il murale di Piero Angela nel Centro di Produzione Rai di Torino, in via Verdi.

Mancavano alcuni dettagli come i libri e il televisore, con i titoli di alcune storiche trasmissioni di Angela.#SuperQuark #angelers pic.twitter.com/SmxNsOiYN5 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 9, 2024

L’omaggio di Torino al grande divulgatore scientifico

Quello sguardo lucido e commosso l’avevamo già visto nello sguardo di Alberto Angela, quando Nichelino aveva omaggiato il grande Piero con un primo murale. Dopo anni è arrivato il secondo, questa volta a Torino, precisamente nella sede della Rai. Un capolavoro anche questa versione del grande divulgatore scientifico, il quale come ha rivelato il figlio: “Si tratta di un grandissimo riconoscimento per mio padre, per tutto quello che ha fatto durante la sua vita e per quello che, ancora oggi, continua a fare grazie all’esempio che ha lasciato a noi tutti…”.

Piero amava Torino, motivo per cui la bella città piemontese l’ha omaggiato con quella versione di lui da giovane, il quale saluta chiunque voglia catturare il suo sguardo, ricordando a tutti il suo esempio e il suo sapere che non ci abbandonano mai.