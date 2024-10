“Chi é Amadeus”: tam tam sui social impazzito | Cosa sta succedendo

In molti si stanno chiedendo chi sia Amadeus e i fan del conduttore insorgono, sta succedendo una vera rivoluzione sui social. Cerchiamo di capire meglio quale sia il problema.

L’opinione pubblica ha un potere molto grande, in quanto grazie agli ascolti possono permettere a un determinato programma o a uno specifico conduttore di volare in alto o di farlo cadere senza paracadute.

Il pubblico è abitudinario, cambiagli anche solo un dettaglio e manifesterà la propria sofferenza, in quanto dovrà abituarsi a non vedere più quello show o a vederlo con un altro conduttore, nonostante poi in futuro (se merita), si abitua anche al nuovo presentatore.

Con Amadeus sta succedendo un po’ questo, molti si sono sentiti traditi e adesso lo disconoscono. Sarà corretto? Vediamo insieme che cosa sta succedendo in rete, in quanto è scioccante.

Amadeus e l’intervista da Fabio Fazio

Amadeus recentemente ha rilasciato un’intervista da Fabio Fazio al suo, Che tempo che fa. Qui il conduttore si è lasciato andare a una confessione spassionata senza filtri. In merito agli ascolti bassi che il suo, Chissà chi è sta ottenendo, Sebastiani ha rivelato: “La mia è una consapevolezza. Noi facciamo televisione, gli ascolti sono importanti…è giusto dare il tempo ad una trasmissione di convincere le persone che sono qua…”.

Poi si toglie un sassolino dalla scarpa, parlando della sua delusione: “L’aspetto che mi dispiace di più riguarda la gente che mi sta attaccando violentemente su alcuni giornali. Anche se sono abituato, non capisce che certe scelte sono personali…”.

Chi è Amadeus

Ed è proprio in merito a questa sofferenza che il pubblico pare non accettare la nuova carriera di Amadeus sul Canale 9, motivo per cui il programma fa fatica a decollare, in quanto il conduttore non viene giudicato per il suo lavoro egregio, ma per la sua scelta. I fan si sono dimenticati perché prima Amadeus lo si Ama-va e basta.

In merito a questo, un utente su X, ha dichiarato: “La gente su Twitter fino a qualche mese fa: Amadeus sei un grande ci fai divertire tutte le sere, non possiamo stare senza di te.

Adesso: chi è Amadeus?”. Speriamo quindi che piano piano, le persone possano ricordarsi l’affetto che provavano per Sebastiani e semplicemente decidano quale programma vedere in totale libertà, decidendo però per le motivazioni giuste e non per una questione di ripicca nei suoi confronti. Alla fine Ama non si è ritirato ha semplicemente cambiato canale, tutto qui.