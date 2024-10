Il Diavolo veste Prada 2, tutto confermato si farà: questo é il cast convocato

Per la gioia dei fan, la notizia è ufficiale, Il Diavolo veste Prada 2 si farà e il cast sarà così composto. Sveliamo tutto quello che finora sappiamo in merito a questo grande ritorno.

Questi sono gli anni dei sequel, dei prequel e dei reboot, in quanto il cinema ha deciso di accontentare molti fan, tornando indietro di anni o addirittura decenni, rispolverando storie cult che resteranno per sempre nel cuore dei fan.

Su alcuni si vocifera ma non c’è nulla di certo, come per esempio un ipotetico terzo capitolo del famoso Speed con Sandra Bullock e Keanu Reeves su altri sono già usciti o dovranno uscire, parliamo di Beetlejuice 2, Inside Out 2 e così via.

E infine ci sono quelli che attualmente sono in lavorazione o aspettano di esserlo, come per esempio Free Guy 2, Jumanji 4 e tra i tanti, tenetevi forte, Pretty Princess 3 e Il Diavolo veste Prada 2. Ecco cosa sappiamo su quest’ultimo e chi tornerà nel cast.

Il Diavolo veste Prada

Il Diavolo veste Prada è uno di quei film cult che se non l’avete mai visto fareste meglio a guardarlo, in quanto è una pellicola epica, con una storia ben strutturata e un cast d’eccezione. Se nella stessa stanza troviamo, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e tutti gli altri membri del cast, fidatevi non potete non vederlo.

La prima pellicola uscita nel 2006 è stata diretta da David Frankel ed è tratto dall’omonimo romanzo di Lauren Weisberger. Tra l’altro, la storia è vagamente ispirata alla vita vera dell’autrice quando era assistente di Anna Wintour, caporedattrice di Vogue. La storia è semplicemente perfetta, come recita la sinossi ufficiale riportata da Wikipedia: “Andrea giunge a New York dopo la laurea e trova lavoro come assistente di Miranda Priestly, direttrice di una delle più conosciute riviste di moda. Un posto da sogno, se non fosse per il carattere del suo capo, che sa renderle la vita un inferno”.

Il sequel tanto atteso

Il Diavolo veste Prada 2 si farà per la gioia dei fan, la cui data di inizio riprese, come riportano da Chi magazine sarà il 30 novembre. Sappiamo che Anne Hathaway ci sarà ufficialmente, mentre di Meryl Streep ed Emily Blunt si vocifera che dovrebbero esserci anche loro riunendosi ai volti del primo film, se tutti o qualcuno non c’è dato ancora saperlo.

David Frankel tornerà a dirigere anche questo sequel e dalla trama si evince come l’azienda di Miranda Priestly sia in declino per via della decadenza delle riviste tradizionali. Inoltre a sorpresa, la “boss per eccellenza” di Runway, dovrà vedersela con la concorrenza guidata dalla sua ex assistente, Emily Charlton, diventata ora dirigente di un brand di alta moda di lusso.