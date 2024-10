Conosci il Niccolò Bettarini? Il figlio di Simona Ventura ha compiuto 26 anni: cosa fa nella vita

Quanti di voi conoscono Niccolò Bettarini? Sappiate che è il figliolo di Simona Ventura, avuto dal suo precedente marito, Stefano Bettarini. Conosciamolo meglio, ecco che lavoro fa e quanti anni ha.

Simona Ventura è una delle conduttrici più seguite e amate di sempre, fin dal suo esordio nel mondo dello spettacolo, i fan hanno iniziato a definirla come una delle regine dell’intrattenimento per eccellenza.

SuperSimo ha fatto un po’ di tutto sul piccolo e sul grande schermo, sempre con la solita allegria e professionalità che la contraddistingue. Attualmente sta proseguendo la sua carriera di conduttrice insieme all’amica e collega, Paola Perego, con il loro, Citofonare Rai 2.

Simona nella sua vita lavorativa ha trovato tutto il suo mondo e da diversi anni anche nella sfera sentimentale, grazie a suo marito, Giovanni Terzi con il quale è convolato a nozze da poche settimane. In merito proprio a questo aspetto, in quanti di voi conoscono Niccolò Bettarini? Ecco che cosa fa nella vita.

I figli di Simona Ventura

Simona Ventura, prima di incontrare il suo nuovo amore, Giovanni Terzi è stata sposata con l’ex calciatore e personaggio televisivo, Stefano Bettarini, dal quale ha avuto due figli, Niccolò e Giacomo. Inoltre la conduttrice ha anche un’altra figlia adottiva, Caterina, la quale ha sempre vissuto in perfetta armonia che ci suoi fratellastri.

Anche Giovanni ha avuto due figli in passato, per questo motivo, la nuova coppia di sposini vive in armonia con la loro nuova famiglia allargata. I figli di Simona sono bellissimi e comunque i primi due assomigliano molto a Stefano.

Ecco chi è Niccolò Bettarini

In merito ai figli di Simona Ventura, oggi conosciamo il suo primogenito, Niccolò Bettarini, nato dal suo precedente matrimonio con l’ex calciatore Stefano. Il ragazzo ha compiuto 26 anni qualche giorno fa e mamma SuperSimo per l’occasione ha organizzato un pranzo tutti insieme al ristorante, come possiamo vedere sui social, dove ha spento le candeline davanti alla sua famiglia.

Per quanto riguarda il lavoro, Niccolò ha iniziato a bazzicare sui campi di calcio per seguire le orme paterne, quando però ha capito di non avere possibilità, ha poi optato per il suo ruolo di conduttore televisivo, ma alla fine ha optato per una carriera in palestra come personal trainer. Il primogenito della Ventura qualche anno fa le aveva prendere un brutto spaventa, dopo essere stato aggredito all’uscita della discoteca. Fortunatamente per lui tutto si è poi risolto al meglio.