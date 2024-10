Che fine ha fatto la Sconsolata di Zelig? Com’era e com’è dimagrita oggi Anna Maria Barbera

Ve la ricordate Anna Maria Barbera, meglio conosciuta come Sconsolata, ai tempi di Zelig? Ecco com’è diventata oggi la nota comica che tanto ha fatto ridere con le sue parodie.

Anna Maria Barbera è una comica, conduttrice e attrice che fin dal suo esordio a Zelig ha attirato l’attenzione del pubblico. Sconsolata, era quello il nome del suo personaggio che ha definito come: “Una donna del Sud immigrata al nord, che si esprime in un personalissimo dialetto meridionale, parole moderne, termini stranieri confuse sintassi al limite dell’invenzione…”, con la quale si è fatta conoscere.

In quegli anni tutti parlavano di Sconsi, in quanto i suoi siparietti facevano “morire dal ridere” il pubblico, tant’è che la Barbera riuscì molto presto ad ampliare il suo curriculum, partecipando a vari film sul grande schermo al fianco di nomi di un certo prestigio, per non parlare dei vari programmi televisivi.

Siccome da diversi anni a questa parte le sue apparizioni televisive si sono diradate, sono in molti che si sono chiesti che fine avesse fatto Sconsolata dopo Zelig. Ecco cosa sappiamo in merito.

Anna Maria Barbera e sua figlia

Anna Maria Barbera da quando si è fatta conoscere a Zelig è stata una sorta di boccata d’aria fresca, in quanto la sua comicità prorompente è arrivata nelle reti Mediaset come un ciclone in piena. Tant’è che Sconsolata ha portato il suo personaggio anche sul piccolo e sul grande schermo, vincendo anche dei riconoscimenti importanti.

La Barbera oltre a essere molto orgogliosa della sua carriera lo è anche di sua figlia, Charlotte Barbera, oggi diventata un’affermata attrice, con la quale ha un rapporto molto forte e solido. Anna Maria è andata contro tutto e tutti pur di dare a sua figlia una vita meravigliosa, motivo per cui la giovane porta il cognome della madre, non avendo mai conosciuto il padre.

Sconsolata oggi

Dopo aver raggiunto l’apice della sua carriera, le apparizioni pubbliche di Anna Maria Barbera sono andate via via diradandosi, per questo motivo molti suoi fan si sono chiesti che fine avesse fatto la Sconsolata di Zelig. Da un punto di vista lavorativo, la comica è tornata a prendere parte al programma comico Mediaset e soprattutto si dedica molto al teatro, della cui presenza non può farne a meno. Come aveva rivelato in passato però, avrebbe voluto ottenere un ruolo in qualche fiction lontano dal suo personaggio.

In merito al suo aspetto fisico, Anna Maria è sempre bellissima, nonostante di anni adesso ne abbia 62. I fan l’adorano sempre e comunque a prescindere dalle sue misure.