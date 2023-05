L’amatissimo programma Rai snobbato da tutti all’improvviso: “Il pubblico neanche sapeva fosse in onda” | Che tristezza

Terribile e inaspettata doccia fredda per l’amatissimo programma Rai. Il suo conduttore non se l’aspettava di certo.

I telespettatori sono sempre imprevedibili, così come il grande pubblico in linea generale. Oltre a convalidare sempre il detto, decisamente più che veritiero, che non tutte le ciambelle riescono col buco, un programma che fino a ieri era seguitissimo, oggi può non esserlo più. Lo stesso discorso si può applicare a serie TV, che in passato hanno riscontrato ottimi consensi e che già nella stagione seguente non li hanno più ottenuti. Nemmeno in minima parte.

Insomma, la parola imprevedibilità in ambito televisivo è sempre all’ordine del giorno e pertanto, chi ci opera, sia davanti che dietro le quinte, deve essere ben conscio del fatto che può anche andare incontro talvolta a dei clamorosi quanto duri tonfi. Certo, se si tratta di un caso isolato non c’è da preoccuparsi, almeno non esageratamente.

Presupponendo sempre il fatto che non faccia alcun piacere viverlo, tanto più che se a subirlo è un artista con la A maiuscola, con alle spalle tantissima gavetta, non solo in ambito TV e con un curriculum di massimo rispetto, non fa di certo piacere. Un uomo che è indubbiamente nato per fare il suo lavoro, che svolge da tantissimi anni in modo impeccabile.

Può capitare a chiunque una giornata NO

Non per nulla è uno dei volti TV più amati in assoluto dagli italiani di ogni età, che sognano di vederlo prima o poi ritornare al timone di uno show tutto suo in prime time, magari sulla Rete Ammiraglia dell’Azienda di Viale Mazzini. Ora lo troviamo su Rai Due nei giorni feriali in un orario certamente complicato per sintonizzarsi in TV per moltissime persone.

In ogni caso è anche fruibile in replica, non solo sul Piccolo Schermo in orario tardo, ma anche su Rai Play. Inoltre molte clip tratte dalle varie puntate sono anche prontamente condivise sui Social e diventano in men che non si dica virali. Tantissimi sono poi gli ospiti che accettano l’invito dello showman per partecipare alla sua trasmissione. Di chi stiamo parlando?

Fiorello non si è salvato dal tonfo

Del mitico Fiorello, che, metaforicamente parlando, ci offre i caffè e ci da il buongiorno ogni mattina, poco dopo le 7, su Rai Due, in compagnia del caro amico Biggio. Lunedì 1 maggio, la festa dei lavoratori, stranamente è andato in onda. Sì, stranamente, perché solitamente nei giorni festivi non lo ha mai fatto.

Secondo molti utenti del Web, se Fiore non è stato particolarmente seguito quel giorno è perché la maggior parte dei suoi telespettatori non era a conoscenza del fatto che sarebbe per l’appunto andato in onda. Così il suo Viva Rai 2 è calato sotto il 13% di share. Il consiglio futuro in tale direzione? Secondo alcuni esperti quello di fermarsi quando ci sarà un’altra festività.