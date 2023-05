Emanuel Lo e Giorgia, beccati proprio così: una foto del genere non l’aveva mai vista nessuno

L’amatissima cantante romana e il coach di Amici, beccati così. Mai visti prima in tale veste.

Stanno insieme da più di 20 anni e il loro legame pertanto è più che consolidato. Di recente lei è tornata a farci emozionare a mille con la sua divina voce e la sua innata classe al Festival di Sanremo, dove si è aggiudicata un quinto posto. Lei deve davvero tanto alla nota kermesse canora, dal momento che tantissimi anni fa fu proprio quest’ultima a lanciarla nel vasto mondo delle sette note.

Dopo averci partecipato nella categoria dedicata ai giovani, vinse in quella dei big, con il brano Come Saprei. Successivamente vi partecipò altre volte per poi non approdare sul prestigioso palco del Teatro Ariston in veste di concorrente per molto tempo. Lui, a partire dalla stagione TV ancora in corso, è entrato ufficialmente a far parte della scuderia lavorativa di Maria De Filippi, diventando nuovo coach di ballo moderno di Amici.

Qui, durante la fase serale del padre di tutti i talent, che ha preso ufficialmente il via in prime time su Canale 5 sabato 18 marzo 2023, ha letteralmente fatto sognare ad occhi aperti i numerosi telespettatori, per via delle sue infuocare e sensuali coreografie, inscenate con la collega Lorella Cuccarini. In particolar modo è stata una loro esibizione a sconvolgere letteralmente i cuori e fare molto chiacchierare sul Web.

La coreografia molto chiacchierata

Si tratta di quella che i due hanno messo in atto per omaggiare Mina, sul brano Brivido Felino. La loro performance si è conclusa con un bacio, che ha fatto a lungo parlare di sé. Si è tuttavia trattato di un gesto scenico e che pertanto non ha suscitato alcuna forma di gelosia, nel cuore di Giorgia, che anzi, ci ha pure scherzato sopra sui Social.

Lei e il compagno vivono a Roma. A unirli per la prima volta nel 2004 è stato l’amore per la musica, dal momento che Emanuel ha lavorato con lei per l’album Stonata, per il quale ha curato la stesura dei testi di alcuni brani come Dove Sei e Sembra Impossibile. La coppia nel 2010 ha messo al mondo Samuel.

Emanuel e Giorgia come non li abbiamo mai visti

Il bimbo cresce bellissimo e felice, lontano per volontà dei suoi stessi genitori, dal clamore mediatico e dai riflettori. Una scelta che molti altri vip cercano, qualora possibile, di mettere in atto. Ora Giorgia ed Emanuel sono stati paparazzati dal settimanale Chi durante una loro passeggiata per le vie della Capitale in compagnia del loro adorato figlio.

Sorridenti e felici, sono stati pizzicati in versione casual e scherzosa, come una qualsiasi coppia, che è felice di stare insieme. Una coppia che, al momento, nonostante il loro sentimento sia molto forte e più che consolidato, non ha raggiunto il traguardo del matrimonio. Non hanno ancora specificato il motivo della loro scelta mai fan della cantante ci sperano ancora di vederla con indosso l’abito bianco.