Il Commissario Ricciardi, addio al volto televisivo: tutta la tv piange la sua scomparsa a soli 68 anni

Addio al volto televisivo del Commissario Ricciardi, tutta la tv piange la sua scomparsa, nessuno si sarebbe mai aspettato che la sua fine sarebbe arrivata così presto. Tutti i suoi colleghi sono in stato di shock, la fiction Rai non sarà più come prima senza di lui.

Tutti i partecipanti della fiction della Rai, Il Commissario Ricciardi sono in lutto, addio al volto televisivo, tutta la tv piange la sua scomparsa. Queste notizie spaccano i cuori in due di tutti, sia di chi lo conosceva di persona, si di quelli che gli erano affezionati da dietro allo schermo della tv. Ha fatto tanto per il mondo dello spettacolo, morire così non è giusto e soprattutto così presto.

Aveva ancora molto da offrire al suo pubblico e Il Commissario Ricciardi non sarà mai più come ce lo ricordiamo senza di lui. Sicuramente arriverà qualcun’altro a sostituirlo, ma nessuno è sostituibile, la sua assenza i telespettatori la noteranno eccome. Che cosa deciderà la Rai da adesso in poi?

Una grave perdita…

Il volto noto della fiction della Rai, Il Commissario Ricciardi, ci ha lasciati prematuramente per una brutta malattia dalla quale purtroppo non ha avuto scampo. Il personaggio in questione è stato un grande attore, regista e sceneggiatore italiano famoso per aver partecipato a diversi progetti lavorativi.

Lo ricordiamo soprattutto per aver diretto progetti cinematografici e televisivi quali Americano Rosso, La Febbre, I bastardi di Pizzofalcone, Il Commissario Ricciardi, Il Professore e molti altri ancora. Grazie ai numerosi successi ottenuti, ottenne il David di Donatello, il Ciak D’Oro e altri premi di valore per le sue brillanti doti lavorative.

Non si è occupato solo di film e fiction, ha collaborato anche per diversi spot pubblicitari, nonché video musicali per grandi nomi quali Articolo 31, Negramaro, Laura Pausini, Elisa, ecc.

Morto il volto noto de Il Commissario Ricciardi

È morto il volto noto de Il Commissario Ricciardi, famosa fiction firmata Rai, del quale il compianto regista aveva diretto la prima stagione. Stiamo ovviamente parlando del grande Alessandro D’Alatri, scomparso prematuramente a soli 68 anni dopo una lunga malattia. Nessuno ne era a conoscenza, l’artista aveva mantenuto il più totale riserbo con tutti, motivo per cui lo shock per la sua perdita è stato ancora più violento e doloroso.

I colleghi e tutti coloro che hanno collaborato con Alessandro D’Alatri, sono ancora increduli alla notizia. Tra i tanti messaggi di cordoglio, l’amico e collega, lo scrittore Maurizio de Giovanni ha rilasciato queste parole: “Perdo un amico, ed è un fulmine a ciel sereno, perché Alessandro aveva tenuto riservata la malattia, pensavamo fosse in clinica per un problema ortopedico. Una notizia atroce…”.