Aurora Tropea, insulti e minacce (in privato) per Gianni Sperti | La denuncia diventa pubblica con tanto di screen

Aurora Tropea di Uomini e Donne è al centro delle polemiche per via di insulti fatti a Gianni Sperti. Ecco tutti i dettagli della vicenda resi pubblici proprio dall’opinionista.

Aurora Tropea si era messa in gioco tempo fa nello studio del programma televisivo di Maria De Filippi. Non è mai passata inosservata per via della sua schiettezza, anche se spesso ciò le ha causato dei problemi con partecipanti e opinionisti. Infatti in varie occasioni ha litigato animatamente con Gemma Galgani, Roberta Di Padua, Armando Incarnato e Gianni Sperti.

Di recente ha accusato l’affascinante napoletano di aver fatto un provino per il Grande Fratello Vip senza riuscire a superarlo. Il diretto interessato ha chiesto alla padrona di casa di indagare per capire chi tra i due dice la verità. La De Filippi lo ha tranquillizzato dicendo che non si sarebbe nulla di male se fosse vero. Del resto tanti sono coloro che una volta usciti da UeD si sono cimentati in altre esperienze televisive.

Poi ha discusso con Roberta perché a parer suo non dovrebbe mostrare interesse per i più giovani. A prescindere da tutto il pubblico sostiene che lei è una delle poche dame capaci di creare delle dinamiche tali da indurre a stare davanti al piccolo schermo. Ha una forte personalità, ma qualche volta secondo i fan del programma oltrepassa il limite.

Lo stesso discorso riguarda un utente social che non ha esitato a minacciare uno in particolare del programma. Stiamo parlando di Gianni. Quest’ultimo ha deciso di pubblicare degli screenshot per mostrare ciò che gli è accaduto da qualche ora.

“Non può arrivare a tanto”

Gianni, essendo un personaggio pubblico, tende a condividere la sua quotidianità sui social. Non pubblica solo scatti artistici, ma anche tanto altro. In questo modo mantiene vivo il rapporto con chi lo segue fin dai suoi primi esordi in tv. Purtroppo essere popolare ha anche un lato negativo, ovvero imbattersi nella lettura di messaggi poco gradevoli.

Un utente social gli ha scritto che deve lasciare in pace Aurora altrimenti se ne sarebbe amaramente pentito. Poi ha provato a fare una videochiamata, ma ovviamente non ha avuto risposta. Subito dopo Gianni ha esternato un suo pensiero: “Un fan non può arrivare a tanto. A buon intenditor poche parole. Non ho paura di niente e nessuno“.

Vari pareri sulla Instagram story

I follower hanno cercato di interpretare le parole di Gianni. Secondo qualcuno è una frecciatina rivolta proprio ad Aurora mentre altri hanno esternato un parere diverso.

Senza dubbio l’opinionista informerà qualora dovesse esserci un proseguo. I fan sperano che la faccenda sia immediatamente finita nel dimenticatoio. Del resto è facile vivere queste situazioni spiacevoli navigando sul web.