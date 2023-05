“La bimba sarà restituita alla vera madre”: Antonino Spinalbese e Belen nel vortice della bufera

L’affascinante hair stylist spezzino Antonino Spinalbese e la splendida Belen di nuovo nella bufera. C’è di mezzo la loro creatura.

Indubbiamente da quando anni fa ha fatto coppia fissa con le bellissima showgirl argentina, considerata a buona ragione una vera e propria diva, Antonino Spinalbese non è più uscito dal chiacchiericcio mediatico. Ovviamente poi la sua scelta di partecipare alla settima edizione del GF Vip, da poco più di un mese conclusasi, lo ha rimbalzato ancora di più agli onori della Cronaca Rosa.

Tra l’altro anche la sua celebre ex, con la quale ha messo al mondo la piccola Luna Marì, non ha preso affatto bene tale decisione, così come la cognata Cecilia. Spinalbese è stato tra l’altro uno degli indiscussi protagonisti del reality. Ha ammaliato le concorrenti con il suo incredibile fascino e ha spezzato molti cuori.

Vicinissimo ad Antonella Fiordelisi, ha poi dimostrato un vivo interesse nei confronti di Ginevra Lamborghini. Famosissimi poi i suoi scontri con la splendida Oriana Marzoli, seconda classificata al GF Vip7. Tuttavia l’uomo è per lo più chiacchierato per via del suo legame con Belen, che sarà sempre vivo e vegeto, anche se la loro storia è finita da un pezzo e lei è tornata con il marito Stefano De Martino.

Un figlio è per sempre

Difatti un figlio è qualcosa che lega e legherà definitivamente e in maniera ineluttabile le persone che lo hanno messo al mondo. Dal canto suo Belen lo ha definito un bravissimo papà e ha svelato, nel corso della sua ospitata a Verissimo, di concedergli di trascorrere anche del tempo non previsto con la bambina, che letteralmente lo adora.

Tantissimi sono ora i video e numerosissime le foto che ritraggono la bimba in compagnia del suo papà, così come della sua tanto celebre mamma. Ed è proprio per via dell’esposizione mediatica, da alcuni utenti giudicata eccessiva, soprattutto per quanto concerne l’ex hair stylist e ora imprenditore di successo, che è nata un’illazione. La pronta risposta di Antonino.

Le illazioni sul conto di Antonino

In poche parole sui Social, una signora ha scherzato sul fatto che si sia stato fatto un bell’investimento, comprando gli ovociti di Tatiana a sportati illegalmente nell’ospedale. Ha poi sottolineato che solo grazie a questi ultimi esso è diventato famoso. Sul finale del commento l’utente ha sentenziato: “La bimba sarà restituita alla vera madre”. Inoltre ha richiesto di smettere di “sfruttarla” sui Social.

A tutto ciò, che era stato corredato da smile ridenti, Antonino ha prontamente risposto: “Signora Maria, non so nemmeno fare la spesa online, mi metto ad acquistare gli ovociti di Tatiana?”. Ora i fan si augurano che finisca ben presto il chiacchiericcio, in atto da mesi, riguardo alla teoria decisamente fuori luogo, secondo cui Luna Marì non sarebbe sua figlia dal punto di vista biologico, così come di Belen.