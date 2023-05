Amici, lite furibonda tra il cantante e Maria: la situazione è precipitata in un batter d’occhio

Amici, mentre l’attesissima fase finale entra maggiormente nel vivo, sempre più alta è la tensione che vige tra i concorrenti. Ora uno di loro ha litigato furiosamente con la conduttrice.

Lei, la meravigliosa Maria De Filippi, indubbiamente è non solo una delle conduttrici più amate e apprezzate degli italiani di ogni età, ma anche la regina indiscussa delle Reti Mediaset. Qui vi opera da tantissimo tempo con enorme successo. Ora la vediamo, dal lunedì al venerdì, nel primo pomeriggio con Uomini e Donne, mentre il sabato sera in prime time con il serale di Amici.

Il padre di tutti i talent è un programma decisamente longevo, con i suoi 20 anni di attività. Nel corso del tempo e delle svariate edizioni, ha lanciato nel mondo dello spettacolo numerosissimi talenti. Alcuni poi sono diventati della star. Ciò talora è capitato anche per coloro che non solo non hanno alzato al cielo la tanto agognata coppa del vincitore, ma che nemmeno hanno raggiunto la finale.

Alcuni hanno iniziato poi a collaborare a spron battuto con la loro pigmaliona. Per molti poi è un grandissimo piacere tornare nella scuola per qualche performance coi concorrenti in gara o per presentare qualche nuovo lavoro. Tra l’altro per alcuni di loro la vedova Costanzo ha rappresentato una seconda mamma, dunque una persona decisamente speciale.

Maria, integerrima conduttrice

Ed è per tale motivo che si possono pure scatenare delle diatribe molto forti, capaci persino di sfociare in liti. Non per nulla, soprattutto nel corso delle ultime edizioni, Maria ha dimenticato in un cassetto polveroso il suo proverbiale aplomb e ha affilato maggiormente le unghie, dicendo talvolta la sua con maggior schiettezza.

Non sono poi nemmeno mancate sonore lavate di capo anche nei confronti di quegli alunni giudicati troppo indisciplinati. Ce ne sarebbe comunque uno che di recente l’avrebbe fatta molto arrabbiare, ma che, nonostante ciò, fa ancora parte del programma. Stiamo parlando di un cantante, noto al grande pubblico non solo per le sue doti canore ma anche per il suo caratterino assai pepato.

La diatriba che ha fatto molto parlare

Stiamo parlando di Wax, che ha svelato che, durante il primo provino che fece per entrare a far parte del cast, ebbe una lite fortissima, proprio con Maria. Nel fare un bilancio di questa esperienza televisiva, il cantante ha dichiarato che, inizialmente non ci credeva molto e non aveva certezze quando ha fatto capolino ai casting.

Nel parlare dello sconto con la De Filippi non è voluto andare nel dettaglio, ma in ogni caso ha fatto capire che il loro primo incontro non sia affatto stato dei migliori. Si è detto felice dell’avventura che sta ancora vivendo all’interno del padre di tutti i talent. Ha poi affermato: “Ho scoperto tante cose che pensavo di non avere. Prima di tutto il cuore, io pensavo di non averlo e che fosse freddo. Invece può aprirsi”.