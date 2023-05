Tina Cipollari, che titolo di studio ha: ecco perché Elio la insulta sempre a Uomini e Donne

A Uomini e Donne Elio Servo ha fatto una dichiarazione del tutto inaspettata sul titolo di studio di Tina Cipollari. Ecco cosa ha scatenato la discussione tra il cavaliere e l’opinionista.

Il pubblico di Uomini e Donne è consapevole del fatto che Tina abbia una forte personalità. Non a caso la redazione anni fa le diede la possibilità di sedersi sul trono, ma poi le proposero di restare in studio nel ruolo di opinionista. Da allora è passato del tempo, ma lei con Gianni Sperti commenta le dinamiche sentimentali dei partecipanti.

Fino a poco tempo fa prendeva costantemente di mira Gemma Galgani oltrepassando spesso il limite. Infatti i telespettatori ricorderanno senza dubbio i gavettoni fatti nel pieno delle sfilate. Nonostante tutto la dama di Torino ha sempre risposto con la solita classe che la caratterizza da sempre. Adesso sta focalizzando la sua attenzione su terzi e tra questi si può menzionare il cavaliere Elio.

Amministratore di un’azienda nel campo petrolifero e industriale, Elio ha 65 anni ed è di Bacoli, una località di mare di Napoli. Ha iniziato il suo percorso uscendo con Gemma e Paola Ruocco. Con quest’ultima la cena non è andata a buon fine perché pare che abbia ignorato le intolleranze alimentari dell’uomo. A quel punto Tina non ha esitato a intervenire per criticarlo.

Lo ha apostrofato in un modo poco carino in varie occasioni. Elio ha voluto sorvolare fino a quando è esploso controbattendo le sue esternazioni. La situazione è degenerata, in quanto sono stati menzionati anche i titoli di studio. A quel punto i fan si sono chiesti quale sia quello di Tina.

Il percorso di studio dell’opinionista

Nel pieno della discussione andata in onda qualche settimana fa i due si sono offesi reciprocamente al punto tale che Elio ha detto a Tina di tornare a scuola per prendere la licenza elementare. A parer suo lei non sarebbe in grado di approcciare con le persone per colpa del suo modo di ragionare sbagliato.

Molti si sono chiesti quale sia il suo titolo di studio. Nel suo curriculum ci sono programmi televisivi di spessore, come Domenica In e La vita in diretta. Da non dimenticare Pechino Express e Il Ristorante condotto da Antonella Clerici. Per quanto riguarda il percorso di formazione culturale, pare che non abbia conseguito la laurea.

“Vai a scuola maleducata”

Elio ha raccontato che quando era bambino lo costringevano a mangiare burro e ricotta. “Hai ordinato del burro, ho trovato che fosse una mancanza di sensibilità”, ecco cosa ha detto a Paola. Dopo aver ascoltato questa sua dichiarazione, Tina è intervenuta dandogli del cafone.

La De Filippi è intervenuta per evitare il ricorso alle vie legali da parte del cavaliere. Infatti quest’ultimo era intenzionato a portarla in tribunale, ma per il momento sembra che non accadrà nulla di simile.