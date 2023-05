Diletta Leotta, massacrata nonostante la gravidanza: a farlo è stato proprio lui

Diletta Leotta, la splendida giornalista sportiva e speaker radiofonica, letteralmente massacrata, verbalmente parlando da lui. Non se l’aspettava nessuno.

Sta affrontando il quinto mese di gravidanza in attesa del suo primo bambino, la meravigliosa Diletta Leotta. Sebbene si vociferasse da tempo il fatto che lei fosse incinta, è solo piuttosto di recente che la donna ha voluto rivelare pubblicamente, assieme al suo compagno, il lieto annuncio.

Ora non nasconde più il suo pancino, del quale va tanto orgogliosa e si sta pienamente godendo il momento tanto felice per lei. Tra l’altro la Leotta non ha mai nascosto, nel corso di tante interviste a cuore aperto, il suo sogno di diventare mamma e di costruire nel tempo una famiglia tutta sua. Lei tra l’altro è legatissima alla sua d’origine che vive nella sua amata Sicilia e che lei porta nel cuore.

Attualmente la giornalista si sta godendo alcuni momenti di mero relax in compagnia del compagno Loris Karius. Al mare con lui ha fatto sognare i suoi numerosi estimatori, che da sempre l’apprezzano non solo per la sua ingente professionalità, ma anche per la su fulgida bellezza e per la sua ragguardevole fisicità.

Nuova accusa per Diletta

Tuttavia ora c’è un uomo, molto famoso e chiacchierato, che avrebbe in qualche maniera puntato il dito contro di lei. Costui sostiene che per la verità lei non sia perfetta, fisicamente parlando in questo momento, che è per l’appunto in dolce attesa. Si tratta di un personaggio mediatico che fa sovente scalpore per quel che fa e che duce.

Non per nulla ance stavolta ha lascito il segno con le sue dichiarazioni. In poche parole ha apertamente accusato la Leotta di essere molto abile a usare i filtri al fine di mostrarsi impeccabile sui Social sempre e comunque. Per dimostrare ciò ha pensato di prendere alcune foto della giornalista sportiva, di scannerizzarle con cura e poi di mostrare sul Web il confronto.

A parlare è il re dei paparazzi

È fare tutto ciò è stato l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, che ha sentenziato che in realtà Diletta non sia, ora come ora, in splendida forma e con una pelle liscissima, bensì anche lei, come tute le comuni mortali, dotata di imperfezioni e di cellulite. Lui non ha retto il fatto non solo della vip in questione, ma anche di tante altre, di voler apparire sui Social, Instagram in primis come non sono per davvero.

Sul finale del suo messaggio, caricato per in una Storia su Instagram, ha invitato tutti quanti a ricordarsi che per l’appunto tale piattaforma non è la realtà. In Rete è scoppiata in men che non si dica la polemica tra chi sostiene Corona in questa sua battaglia e chi invece l’ha trovata di cattivo gusto.