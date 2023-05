Alessandra Celentano in lacrime, non è riuscita a trattenersi | E’ la prima e ultima volta che la vedrete così

Il pubblico di Amici non ha mai visto Alessandra Celentano versare lacrime per un allievo. Ecco di chi si tratta e cosa è successo per allarmare la maestra più severa della scuola.

Alessandra Celentano è sicuramente la maestra di temuta del talent show. Senza peli sulla lingua esprime il suo parere sugli allievi e ciò fa creare inevitabilmente dei dissapori con i colleghi. Spesso è stata anche richiamata dalla padrona di casa per il modo in cui si rivolge all’interlocutore. In quest’edizione, per esempio elogia il talento di Isobel sminuendo quello di Maddalena.

Nella puntata di sabato 29 aprile 2023 non ha nascosto la preoccupazione causata dal dolore al braccio della sua pupilla. Subito dopo l’esibizione è andata dietro le quinte per essere visitata da un medico per poi tornare nello studio indisturbata. I fan sono arrivati a una conclusione: se non è stato riferito nulla dalla registrazione di giovedì allora vuol dire che Isobel continuerà il suo percorso verso la finale.

Per quanto riguarda Ramon, l’altro suo allievo prediletto, è stato eliminato due settimane fa. Per fortuna potrà volare oltreoceano per sfruttare la borsa di studio offerta dal talent show in una prestigiosa scuola di danza. E’ ben risaputo che la Celentano mostri un lato rigido e severo, ma in fin dei conti sa essere anche amorevole ed empatica.

Crea un legame con gli allievi tale da coinvolgerla emotivamente in tutto ciò che fanno. Eppure in una delle precedenti edizioni ha versato lacrime per uno dei ragazzi, però non erano di gioia. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

“Sono rimasta male”

Stiamo parlando di Amici 19, ovvero l’edizione vinta da Gaia Gozzi. Il ballerino in questione è Javier Rojas. Si è aggiudicato la vittoria nella categoria danza portando a casa un premio di 50.000 euro. Un talento innato, anche se allo stesso tempo ha fatto discutere per i suoi comportamenti. Un giorno le telecamere hanno ripreso un suo sfogo in cui ha denigrato il programma.

Non è stato eliminato, così è tornato in sala prove. La Celentano si è presentata il giorno dopo il suo rientro spiegando il motivo: “Ieri sarei dovuta venire qui a lezione con te, ma ho preferito non farlo perché sono rimasta talmente male di tutto quello che è successo che sto smaltendo ancora l’arrabbiatura, ok?”.

Questioni di cuore

Javier aveva fatto parlare anche delle questioni sentimentali. Infatti era fidanzato e nel frattempo si è avvicinato alla compagna d’avventura Talisa Ravagnani.

Adesso lei è felice accanto al modello Mike Cugnata. Lui, invece, è fidanzato con la ballerina Vittoria Bollini. Sicuramente il loro flirt ha fatto chiacchierare, così come il loro talento.