Tosca d’Aquino: i suoi figli sono lontanissimi dallo spettacolo | Chi sono e cosa fanno oggi

Ecco chi sono i figli di Tosca d’Aquino, a differenza della mamma, loro sono distanti anni luce dalla sua professione. Vogliamo quindi svelarvi chi sono e cosa fanno oggi i due giovani.

Che dire su Tosca d’Aquino? In realtà basta già il suo nome per accendere gli animi sul web, in quanto sappiamo tutti che è una grande attrice di teatro, cinema e televisione, nonché comica e conduttrice. Di lei è impossibile non nominare due film d’eccezione che le hanno dato fama e visibilità, cioè I Laureati e Il Ciclone, entrambi con Leonardo Pieraccioni.

Nonostante siano passati anni dalla sua interpretazione ne, Il Ciclone, per tutti quanti, il suo “piripi”, resterà negli annali e nel cuore dei fan, i quali ancora oggi riguardano quella mitica pellicola, dove Pieraccioni and company ci hanno fatto venire le lacrime agli occhi, dalle risate.

Ma ovviamente Tosca non è solo lavoro, ma ha anche una famiglia che le vuole bene, in primis i suoi figli, i quali sono distanti dalla professione della mamma. Ecco chi è e che cosa fa la sua prole, nati da papà diversi ma legati tra loro da un forte legame.

I figli di Tosca d’Aquino

Tosca d’Aquino oltre alla carriera lavorativa e a quella familiare di cui vi parleremo a breve, ha anche molto a cuore le questioni sociali. Famose ancora oggi sono le sue parole, rilasciate durante la campagna lanciata da WeWorld con l’hashtag #potreiessereio contro la violenza sulle donne. L’attrice all’epoca aveva dichiarato: “Mi è capitato sul lavoro a volte di aver subito una violenza verbale e l’ho considerata una cosa totalmente inaccettabile. Ci si trova molto sole. Dobbiamo essere tutti molto vicini a chi subisce violenza e molto solidale…”.

Inoltre ha ribadito un concetto fondamentale: “Servono campagne come questa ma anche attraverso la televisione che entra nelle case…Io sostengo vivamente che bisogna sempre denunciare, sempre dire no. Insieme piano piano…”.

Ecco chi sono

Tosca d’Aquino è tante cose, una professionista, un’attivista e anche una mamma felice, dei suoi due figli, Edoardo e Francesco. Il primo è nato dal primo matrimonio dell’attrice con l’imprenditore Mauro Gabrielli, nel 1998, mentre il secondo è nato dal suo secondo e attuale marito, Massimo Martino, nel 2006.

Essendo che Edoardo e Francesco sono molto lontani dal mondo della mamma, di loro non sappiamo praticamente nulla, in quanto l’attrice è molto gelosa della sua privacy. In base a delle precedenti interviste sappiamo che il marito di Tosca è un uomo molto buono e romantico come l’aveva definito e in base ai suoi figli ha dichiarato: “Sono molto severa soprattutto con i miei figli perché per me studio, sport e disciplina. Si va a scuola anche con la febbre…”. A tal proposito sappiamo che il suo primogenito vive a Milano e studia all’Università della Bocconi e tra l’altro pare essere stata proprio la mamma ad accompagnarlo li per la prima volta.