Osteria Terzo Tempo a Padova: Antonino Cannavacciuolo fallisce miseramente | Come campano adesso

Antonino Cannavacciuolo prova a fare tutto quello che è in suo potere per poter aiutare i ristoratori in difficoltà, ma non sempre le cose finiscono con un lieto fine purtroppo. Ecco che cos’è successo all’Osteria Terzo Tempo a Padova.

È il noto chef stellato che tutti amano e conoscono, stiamo parlando di Antonino Cannavacciuolo, la cui fama lo precede non soltanto in cucina ma anche in televisione. Simpatico, bravissimo in cucina, nonché davanti alle telecamere, lo chef con le sue “pacche d’incoraggiamento”, riesce a smuovere gli animi dei presenti.

Eppure, in questo caso, la situazione non è andata come sperato e l’Osteria Terzo Tempo a Padova è stata costretta a chiudere i battenti. In molti puntano il dito contro chef Antonino, ma sarà veramente sua la colpa? Proseguite nella lettura e capirete perché la realtà andrebbe vista da un’altra angolazione.

Chiude l’Osteria Terzo Tempo di Padova

Per i fan del programma, avrete capito tutti quanti immediatamente a cosa ci riferiamo, dopo aver sentito il nome dell’osteria in questione. Antonino Cannavacciuolo è amato dal suo pubblico in televisione così come dai suoi commensali nei suoi ristoranti. Diciamo che lo chef stellato sta vivendo da anni sulla cresta dell’onda, in quanto è impossibile non amare la sua simpatia e adorare i suoi piatti super gustosi.

Oltre a MasterChef, Antonino è famoso anche per un altro programma attualmente in corso, cioè Cucine da incubo, il programma italiano che si basa sulla versione britannica, Ramsay’s Kitchen Nightmares condotto da Gordon Ramsay. Il fulcro degli show è quello che i ristoratori in difficoltà a un passo dalla chiusura, contattano il programma e lo chef Antonino (per la versione italiana) va in loro soccorso.

Una volta “tastato il terreno”, Cannavacciuolo rilascia le sue direttive e i suoi consigli su come gestire il ristorante, modificando il menù, ristrutturando il locale e dando una linea più professionale al personale. Come possiamo vedere da Wikipedia, dopo la partecipazione al programma, alcuni ristoranti sono ancora aperti e altri hanno chiuso, in quanto purtroppo a volte il destino mette i bastoni tra le ruote anche ai più volenterosi.

Cucine da incubo di Antonino Cannavacciuolo

Tra quelli che ci hanno provato ma purtroppo non ci sono riusciti c’è anche l’Osteria Terzo Tempo di Padova, il cui staff aveva chiesto aiuto ad Antonino Cannavacciuolo e al suo programma, Cucine da incubo durante la prima stagione. Nonostante i cambiamenti che lo chef stellato aveva apportato, purtroppo le cose per il ristorante, il quale era poi tornato al suo nome di origine, cioè Vitanova, non andarono bene, motivo per cui ad oggi risulta essere chiuso.

Alcuni utenti sui social avevano espresso il loro disappunto incolpando lo chef stellato e il programma, mentre altri se la sono presa con il ristoratore. Purtroppo queste cose accadono di continuo e non è colpa di nessuno. In realtà tutti dovrebbero sentirsi fieri di loro stessi, in quanto nessuno può dire di non averci provato. Voi che dite?