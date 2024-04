Mike Bongiorno, nessuno lo dimenticherà mai: cosa fanno oggi i 3 figli

Mike Bongiorno è impossibile da dimenticare, è stato uno dei papà dei varietà per come li conosciamo oggi. Per l’affetto che ancora oggi il pubblico riserva nei suoi confronti, in molti si chiedono che fine abbiano fatto i suoi figli?

Non ha bisogno di presentazioni il grande conduttore per eccellenza, Mike Bongiorno, il quale con il suo “allegria”, ha tenuto compagnia a diverse generazioni nel corso della sua carriera. Da quando è venuto a mancare, il palinsesto televisivo non è più riuscito a colmare il suo vuoto, in quanto come lui probabilmente non ci sarà mai nessuno.

Nonostante Mike sia ormai scomparso da 15 anni, l’affetto che il pubblico ancora oggi gli riserva è immutato a quello degli esordi. Per questo in molti si chiedono che fine abbiano fatto i suoi figli, giusto per restare ancora legati al suo pensiero.

Che fine hanno fatto i figli di Mike Bongiorno?

Segno che il ricordo di Mike Bongiorno è ancora vivo nei cuori dei suoi fan, sarete contenti di sapere che a breve vedrete una mini fiction dedicata a lui e alla sua storia. A dirigerla sarà Giuseppe Bonito, già conosciuto per lavori quali Figli e L’arminuta. Le puntate saranno trasmesse in Rai a data ancora da definirsi, quello che sappiamo è che le riprese sono iniziate a Torino il 18 aprile. Nel ruolo di Mike da giovane ci sarà l’attore Elia Nuzzolo, mentre in versione senior troveremo Claudio Gioè.

Per chi si stesse chiedendo il motivo, della scelta della bella città del capoluogo piemontese per la lavorazione della fiction Rai è dovuta al fatto che il grande conduttore si trasferì li a 5 anni, essendo stata quella la città natale della mamma. Insomma, i fan si aspettano grandi cose da questo biopic e sicuramente anche Bongiorno approverebbe la precisione dei dettagli dell’epoca che il regista sta cercando di riproporre, per restituire ai telespettatori una storia, la più veritiera possibile.

I tre figli di papà Mike

Mike Bongiorno, fu sposato tre volte nel corso della sua vita, ma soltanto con l’ultima moglie, Daniela Zuccoli, con la quale rimase insieme fino alla sua morte, ebbe tre figli, stiamo parlando di Michele, Nicolò, e Leonardo. In molti si sono chiesti, a distanza di anni dalla morte del famoso conduttore che fine abbiano fatto i suoi figli. Loro tre se la cavano egregiamente da quello che sappiamo, oltre a partecipare attivamente alla Fondazione Bongiorno, creata da mamma e figli dopo la morte del presentatore, ognuno ha una vita lavorativa differente.

Michele è un famoso documentarista, è sposato con Agnese Visconti e sono genitori felici di Margherita. Nicolò invece ha seguito la passione del padre per il mondo dello spettacolo diventando un regista, autore e sceneggiatore molto noto. Non si sa molto della sua vita privata, in quanto il secondogenito di Mike è molto geloso della sua privacy, sappiamo solo che è padre di tre figli, Stella, Elia e Luce.

Infine il giovane Leonardo, chiamato affettuosamente da amici e parenti, “Leolino” è il più giovane della famiglia, dopo essersi laureato alla Bocconi e ad aver conseguito il master a Shangai, è diventato un imprenditore. È molto attivo sui social, dove documenta spesso i viaggi che realizza insieme alla sua storia compagna, Sofia Hinterman.