Maria De Filippi: il suo look scintillante conquista tutti | Per averlo però dovrai sborsare parecchio

La grazia e la finezza di Maria De Filippi sono impareggiabili e lo dimostra sempre, anno dopo anno, nei suoi vari programmi. Uno degli ultimi look ha lasciato tutti senza parole, volete sapere quanto costa?

Maria De Filippi è una conduttrice e imprenditrice molto in voga, senza la sua presenza, il palinsesto Mediaset avrebbe dei buchi incolmabili. Oltre ai programmi che produce, si destreggia con la solita grazia che la contraddistingue nei suoi show epici, Uomini e Donne, Amici e C’è posta per te.

In ogni sua apparizione pubblica, Queen Mary non porta ai telespettatori soltanto la sua professionalità ma anche il suo impeccabile stile nella moda. I suoi outfit sempre perfetti, mai banali, ma fini ed eleganti, sono fonti di ispirazione per molti, uno degli ultimi look trasmessi poi hanno fatto il boom di like. Volete sapere quanto costa quel vestito? Sedetevi, è meglio.

Il look scintillante di Maria De Filippi

In merito ad uno dei programmi di Maria De Filippi, sono tutti in apprensione in queste puntate del Serale di Amici, in quanto il gruppo si sta scremando ogni settimana sempre di più. In rete ci sono già i primi pronostici su chi possa essere il vincitore di questa edizione. Finora gli eliminati sono stati Ayle, Kumo, Giovanni, Nicholas e Lucia. Non vi riportiamo le anticipazioni della prossima puntata, in quanto magari in molti di voi non vogliono sapere.

Vi possiamo dire che ci sarà un duello “all’ultimo sangue” tra due cantanti, voluto da Michele Bravi, alle quali ha assegnato un pezzo per decidere chi proseguirà l’avventura e chi no. Vedremo un infortunio che ribalterà la situazione, insomma, come sempre assisterete a colpi di scena notevoli.

Un outfit da capogiro

Proprio durante l’ultima puntata del Serale abbiamo assistito non solo a molti momenti di suspense, ma abbiamo ammirato anche l’outfit scelto da Maria De Filippi che come al solito, non sbaglia un colpo. Il suo look scintillante era composto da un completo nero, con giacca di pailettes e una bellissima collana con un ciondolo a goccia.

Queen Mary non delude mai e lo dimostra con ogni abito che nel giro di poco diventa di tendenza. Qualora voleste replicare il suo look, il capo scelto è dello stilista Alexander McQueen e il costo del completo si aggira intorno ai 15mila euro. Sicuramente non alla portata di tutti, ma nulla vi vieta di prendere spunto da questa idea, con una versione personalizzata più in linea alle vostre corde. Che dite?