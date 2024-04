Ballerini di Amici: che fine hanno fatto i più talentuosi dopo il programma

Vi siete mai chiesti che fine abbiano fatto i ballerini di Amici? Scopriamo insieme cosa stanno facendo oggi alcuni dei più talentuosi che hanno partecipato alle varie edizioni del talent di Maria De Filippi.

Amici è uno di quei reality che ancora “tiene banco” nel palinsesto, nonostante siano molti anni che viene trasmesso in televisione. Ci sono quei programmi che entrano nel cuore dei telespettatori e che non si stancherebbero mai di guardare.

Lo show di Maria De Filippi è uno tra questi ed edizione dopo edizione, porta il pubblico a conoscere dei veri talenti. I più fortunati poi quel sogno lo realizzano, a prescindere dalla vittoria o meno e molti oggi sono ballerini e cantanti di professione. Scopriamo quindi insieme che fine hanno fatto alcuni dei ballerini più talentuosi che abbiamo visto nelle varie edizioni di Amici.

Ballerini di Amici: che fine hanno fatto?

In molti ignorano il fatto che molti personaggi di spicco di oggi, siano passati per primo da Amici di Maria De Filippi. Il talent Mediaset ha aiutato moltissimi ragazzi e ragazze a coronare il loro sogno, permettendogli di frequentare la scuola più famosa di sempre, per questo i fan amano questo programma, in quanto Queen Mary da veramente una grossa opportunità. Poi ovviamente solo il talento purtroppo a questo mondo non basta, in quanto ci vuole anche fortuna, ma come si dice, mai dire mai.

Per farvi capire che non bisogna mai mollare o rinunciare ai propri sogni, volevamo ricordarvi qualche nome sparso qua e la tra le varie edizioni, chissà se vi diranno qualcosa? Per esempio, Valeria Monetti, Giulia Ottonello, Anbeta Toromani, Monica Hill, Leon Cino, Antonino Spadaccino, Marco Carta, Valerio Scanu, Pierdavide Carone, Loredana Errore, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Elodie, Annalisa, The Kolors, Irama e molti altri. Vi ricordano qualcosa?

Ecco cosa fanno oggi

Dopo avervi fatto una carrellata di nomi, tra i migliori ballerini e cantanti di cui si sente parlare ancora oggi che hanno partecipato ad Amici, oggi vogliamo parlarvi di alcuni dei ballerini più talentuosi che hanno partecipato al talent di Maria De Filippi dai 10 ai 20 anni fa. Che fine hanno fatto? Oggi vogliamo parlarvi di 6 di loro, ma potremmo farvi una lista molto lunga.

Vi ricordate di Michele Maddaloni? Lui partecipò alla seconda edizione di Amici e si differenziò subito per la bravura nella danza, anche se si classificò sesto, il mondo del ballo era pronto ad accoglierlo. Fece molte esperienze in questo ambiente anche televisive, poi purtroppo il covid lo costrinse a cambiare strada per poter sopravvivere lavorativamente parlando, ma ad oggi pur lavorando in un settore diverso, non ha rinunciato a ballare, riuscendo a conciliare entrambe le attività.

Denny e il successo all’estero

Denny Lodi invece partecipò alla decima edizione di Amici e vinse nella sezione ballo di quell’anno. Quella vittoria gli portò molta fortuna in quanto fece delle esperienze molto significative sia in Italia che all’Estero. Oggi continua a ballare e non solo è diventato un insegnante di ballo ma è anche un organizzatore di spettacoli. Anche a Sabatino D’Eustacchio le cose andarono molto bene, dopo la sua partecipazione alla terza edizione, il mondo del ballo non l’ha più lasciato, facendo diverse esperienze, tra cui entrare nel gruppo dei ballerini professionisti ad Amici. Oggi si concentra maggiormente sulla sua attività di coreografo.

Altri ballerini in giro per l’Italia

Susy Fuccillo ve la ricordate? Partecipò alla sedicesima edizione del talent Mediaset. Nonostante quegli screzi con la prof Celentano sul suo aspetto fisico, al termine dello show, la ballerina proseguì con il suo sogno, lavorando molto sia in tv sia a teatro. Oggi tra le diverse cose gestisce anche una sua linea di abbigliamento. Anche Marianna Scarci ebbe molta fortuna dopo il suo esordio alla prima edizione di quando lo show si chiamava ancora Saranno Famosi. Ad oggi la ballerina continua a danzare e inoltre porta avanti la sua attività nel wedding. Ultima di questo “Amici story” di oggi è Clementina Giacente, la quale dopo la sua partecipazione alla prima edizione, non smise più di ballare, lavorando molto anche in televisione. Oggi balla e si concentra maggiormente nella sua attività di coreografa. Allora, ve li ricordavate questi personaggi?