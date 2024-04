Stefano De Martino: il suo cuore batte per due donne? Beccato così

Stefano De Martino è stato pizzicato insieme a due donne bellissimo e i fan subito volano con la fantasia. Cosa sta succedendo nella vita sentimentale del bel conduttore? Geloso com’è della sua privacy rilascerà qualche indiscrezione?

Sta vivendo sulla cresta dell’onda Stefano De Martino, non solo privatamente ma anche lavorativamente parlando, in quanto prosegue con il suo show, Stasera tutto è possibile e con il suo tour teatrale, Meglio Stasera – Quasi One Man Show. Insomma l’ex ballerino ora conduttore affermato, sta vivendo all’apice della sua carriera e le soddisfazioni potrebbero non finire qui, in quanto si vocifera che presto potrebbe avere nuovi spazi in Rai, ma per il momento questi sono solo rumors.

Stefano inoltre è stato pizzicato di recente insieme a due bellissime donne, sue vecchie conoscenze e quindi il gossip “è esploso”. Tutti vorrebbero saperne di più e nel mentre le fan si godono le foto del conduttore in costume da bagno, uno spettacolo per gli occhi. Ecco dov’è stato avvistato.

Stefano De Martino pizzicato con loro due

A prescindere dal motivo della rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, alcuni vociferavano che il conduttore potesse pensare nuovamente ai fiori d’arancio ma da quello che ha dichiarato durante un backstage del suo nuovo show, Stasera tutto è possibile, questa teoria si fa sempre più debole.

L’ex ballerino ha dichiarato: “Sposarsi oggi nel 2024 è da presuntuosi, perché la statistica dice che l’87% dei matrimoni fallisce, anzi si compie, insomma finisce. Se tu ti sposi oggi hai la presunzione di fare parte del 13% della popolazione mondiale che… Quindi, state assieme e rimandate il matrimonio…”.

A rispondergli ci ha pensato la sua partner di scena, Mara Maionchi, la quale come sempre riesce a far “morire” dal ridere i suoi fan: “Vivere assieme e non sposarsi e non avere figli è una rottura di cogl***i…Comunque manco andate a vivere assieme. Ci troviamo il giovedì sera, il venerdì, la domenica pomeriggio… C**o vivere assieme è una rottura se non c’è almeno una motivazione”. Problema risolto no? Parola della grande Mara.

Stefano e le due ex

Chiarito il concetto che per Stefano De Martino, almeno per il momento il matrimonio è fuori discussione, la mente dei fan ha fatto un tuffo nei ricordi dopo aver visto il conduttore insieme alle sue due storiche ex. A raccontarci questi momenti sono stati dal settimanale Chi. Nei primi scatti si vede Stefano insieme a Belen Rodriguez, Santiago e Luna Marì, in occasione dell’11esimo compleanno del bambino. Come ci svelano dalla rivista, non c’è nessuna motivazione sentimentale o ritorno di fiammo, abbiamo assistito semplicemente a due genitori che anche se separati, per il bene e la serenità del loro primogenito, hanno ritrovato l’equilibrio, approcciandosi in maniera civile per rendere l’infanzia di Santi la più spensierata possibile.

In realtà Belen è riuscita a ritrovare l’equilibrio anche con Antonino Spinalbese, il quale è tornato a fare il suo lavoro preferito, cioè il parrucchiere, che gli riesce come sempre splendidamente. Tra Santiago e Luna Marì poi il rapporto è idilliaco motivo per cui, non solo i due papà vogliono molto bene ai fratellastri dei loro figli biologici, ma anche tra di loro, i rapporti sono rilassati, vivendo quindi tutti in armonia in questa grande famiglia allargata per il bene dei loro figli. Che dire, sono tutti e tre degli ottimi genitori.

Di opinione diversa invece è lo scatto successivo, in quanto De Martino è stato pizzicato sulla sua nava, “Santiago”, al largo di Nerano insieme a diverse ragazze tra cui la sua ex, Gilda Ambrosio. Il conduttore, dopo essere tornato “a casa” per il battesimo del nipotino si è goduto una giornata in barca tra amici, sfoggiando il suo fisico perfetto, prima di ritornare alla sua vita a Milano. Se tra lui e Gilda sia riscoppiata la passione nessuno lo sa, in quanto l’ex di Emma è sempre gelosissimo e riservatissimo della sua privacy. Che dire, staremo a vedere.