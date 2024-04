Giulia Salemi in forma strepitosa: ma quanto le costa? La cifra è spaventosa

Come sempre Giulia Salemi è al pieno della forma, ma in molti si sono chiesti a quanto possa ammontare la cifra per poter apparire così radiosa e bellissima. L’influencer ha scelto un particolare regalo per il suo compleanno, ecco di che cosa parliamo.

Giulia Salemi è la nota conduttrice, modella e influencer, la quale grazie alla sua bellezza e al suo successo, anche grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha una schiera di follower sempre pronti a seguirla ovunque.

La Salemi deve anche questo seguito grazie alla sua bellezza e alla sua forma impeccabile, motivo per cui in molti si sono chiesti a quanto ammonta la cifra per permettere alla Salemi di essere sempre così radiosa. La risposta arriva direttamente nel giorno del suo compleanno.

Giulia Salemi in forma strepitosa

Giulia Salemi è brillante e questo lo vediamo da diversi anni a questa parte ormai. Questo succede non soltanto per la sua forma fisica o per il make up perfetto, ma anche per quel senso di soddisfazione che avverte grazie alla sua vita lavorativa e a quella sentimentali, le quali vanno a gonfie vele. Innamoratissima del suo Pierpaolo Pretelli conosciuto all’interno della Casa del Grande Fratello Vip nel 2020, prosegue la sua carriera in maniera egregia.

Dopo due anni da quando pensava a questo progetto è finalmente riuscita a creare il suo canale podcast, Non lo faccio per moda, che tanto sognava di poterlo aprire. Qui la Salemi: “Parlo di disagio giovanile e, giuro, non lo faccio per moda…”, ha dichiarato ai microfoni del Tgcom24. Inoltre ha parlato dei suoi ospiti che finora l’hanno raggiunta come per esempio Alfonso Signorini, L’estetista Cinica, Clara, Giulia De Lellis, Beatrice Luzzi e così via.

“Si parla di disagio generazionale, bullismo, ansia… tutti si sono messi a nudo e hanno raccontato liberamente, senza freni, la propria vita e i disagi che li hanno accompagnati durante la loro carriera…”, conferma Giulia. Inoltre, il bello di tutto questo è: “Sono più matura, ho fatto un passo indietro, non sono io la protagonista, mi metto in ascolto e al servizio del mio ospite”.

Un compleanno fatto di check up

Giulia Salemi come possiamo vedere dal suo recente post social, è in forma perfetta e questo succede perché l’influencer dedica molto tempo al suo corpo e alla sua salute. In occasione del suo compleanno, lei e il suo compagno hanno optato per il percorso benessere alla Health Clinic. Qui la Salemi si è sottoposta a visite di controllo, sedute rieducative in merito all’alimentazione, alla postura e così via, per non parlare di tutti quei trattamenti rilassanti ai quali si è sottoposta.

Tutto questo, durato tre giorni, è costato 5500 euro da come possiamo leggere su FanPage, sicuramente una cifra che non possono spendere tutti, ma dai toni entusiastici usati dalla Salemi, se potete permettervelo, vi conviene farci un pensiero. Il relax e il comfort sono assicurati.