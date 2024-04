Paola Ferrari, la malattia ha colpito brutalmente: come sta oggi

Ecco come sta oggi Paola Ferrari dopo quella terribile diagnosi rivelata dalla stessa conduttrice qualche tempo fa. Visto quello che aveva passato in precedenza, i fan si sono molto preoccupati per lei.

È la nota conduttrice, giornalista e imprenditrice, nota soprattutto per essere stata la prima donna a condurre 90° minuto alla Rai, stiamo parlando di Paola Ferrari, la cui competenza sportiva è rinomata. Sempre molto professionale e preparata, la presentatrice si è barcamenata tra diversi programmi dagli esordi ad oggi.

Nonostante le soddisfazioni che la sua carriera lavorative le ha portato, al livello di vita privata ha avuto qualche problema di salute. Qualche mese fa ha rivelato il nome della malattia che l’ha colpita per la seconda volta e i fan sono rimasti senza parole. Ecco come sta oggi.

Paola Ferrari ecco come sta oggi

Paola Ferrari, conduttrice di 90° minuto, nonché imprenditrice in quanto il suo nome è associato alla Lucisano Media Group, famosa società di produzione e distribuzione cinematografica, è anche moglie di Marco De Benedetti e mamma di due figli.

In merito ai suoi problemi di salute, la Ferrari, ha deciso di renderli di pubblico dominio per un motivo ben preciso, per cercare di sensibilizzare le persone a farsi visitare con costanza, in quanto la prevenzione è fondamentale. Ecco che cosa ha dichiarato: “Non sono assolutamente qui a fare la vittima, ma lo racconto per dire che bisogna stare attenti…State attenti, state attenti, non finirò mai di dirlo…dobbiamo fare prevenzione, sempre”.

Che cosa ha avuto?

Paola Ferrari, qualche mese fa, durante la sua ospitata a Storie di donne al bivio, ha rilasciato una dichiarazione shock che ha fatto rabbrividire i suoi fan: “Sì, ho avuto un cancro e anzi ti dico che ne ho un altro, molto piccolo, che è stato scoperto da poco…E andrò a operarmi fra qualche giorno…”. Inoltre ha rivelato che fortunatamente: “Si risolverà in un giorno. È piccolo piccolo e guarirò senza problemi”.

Questa diagnosi così terribile ma fortunatamente risolvibile è stata possibile soltanto per la prevenzione, in quanto probabilmente se si fosse fatta controllare con ritardo, la sua risposta sarebbe potuta essere molto diversa.

Ricordiamo infatti, che Paola era stata già colpita da un cancro al viso nel 2019: “Ho avuto un carcinoma maligno al viso…Ho avuto molta paura anche per il mio lavoro. Ho rischiato che mi portassero via mezzo viso. Sono stati bravissimi nel curarmi…”. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio anche in quell’occasione e oggi la conduttrice è tornata più carica che mai al suo lavoro.