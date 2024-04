Vanessa Incontrada, è la fine di un’era: non la rivedremo più lì | L’addio ora è definitivo

Ecco quali sono i progetti lavorativi di Vanessa Incontrada, stop alla televisione, il pragmatismo dell’attrice la porta altrove. Dalle anticipazioni si è capito che sarà un evento esilarante da non perdere.

Vanessa Incontrada non può essere etichettata con una sola professione, in quanto è multitasking, essendo lei una grande conduttrice, attrice e modella sui social network, dove pubblica molti scatti che ne enfatizzano la semplicità e la profondità del suo animo.

Ci sono grandi novità in merito alla sua carriera lavorativa in quanto Vanessa ha detto stop alla televisione, per dedicarsi ad un altro progetto che le sta molto a cuore che non potete assolutamente perdervi. Ecco di che cosa stiamo parlando.

Ecco dove vedremo Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada sta vivendo in un momento di grande splendore non solo lavorativamente parlando ma anche a livello privato. Per quanto riguarda la sua carriera lavorativa non c’è bisogno di stare ad elencare tutti i vari film, serie tv e programmi televisivi ai quali ha preso parte. L’ultimo in ordine cronologico, è sicuramente la fiction, Fosca Innocenti con la quale sta avendo un grande successo.

Per Vanessa però il lavoro è al secondo posto, in quanto nel suo cuore al primo posto c’è sicuramente la sua famiglia. Suo figlio Isal con il quale è molto legata come ha raccontato qualche tempo fa a Verissimo: “Quello della mamma è il ruolo più difficile, ma anche il più bello. Isal è un adolescente e non mi dà nessun tipo di problema. È un ragazzino forte, sa quello che vuole, è leale e riservato…Io e lui siamo molto complici…” e anche con il marito Rossano Laurini. I due dopo molti anni di matrimonio si sono divisi per una loro crisi personale, ma adesso si sono ritrovati e sono più innamorati che mai: “Mi sono di nuovo innamorata di mio marito, vorrei un altro figlio…”, aveva dichiarato l’Incontrada.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

I progetti lavorativi di Vanessa

A dimostrazione del fatto di quanto Vanessa Incontrada sia un portento nel suo lavoro, per il momento, tra una pausa e l’altra dal set di Fosca Innocenti, attualmente è impegnata in un’altra sua grande passione, cioè la carriera teatrale. Il suo spettacolo, “Scusa sono in riunione… Ti posso richiamare?”, ha debuttato il 17 aprile al Teatro Lyrick di Assisi e dai commenti letti è stato un successone.

L’ironia e il talento di Vanessa Incontrada e colleghi, saranno messi a disposizione degli spettatori ancora il 18 aprile, sabato 20 e domenica 21. Se vi trovate da quelle parti non potete assolutamente perdervi questo spettacolo, il quale come ha dichiarato Vanessa: “I personaggi vengono tutti da storie completamente diverse, ognuno con le proprie forze e debolezze. C’è l’idealista, ovvero il giornalista ambientalista preso dalle sue battaglie ecologiche, e poi ci sono io che sono la donna indipendente e multitasking che ha paura dell’amore…”. Una commedia che vi farà ridere ma anche molto riflettere. Inoltre a Tv Sorrisi e Canzoni ha annunciato che la terza stagione di Fosca Innocenti sarà l’ultima.