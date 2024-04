Disgrazia per l’ex concorrente del Grande Fratello: la diagnosi agghiacciante del medico | Vita appesa a un filo

Il racconto dell’ex concorrente del Grande Fratello ha lasciato tutti quanti senza parole, in quanto in tre mesi sarebbe potuta morire se non avesse preso una certa decisione. Fortunatamente il destino ci ha messo lo zampino.

Carolina Marconi è la nota showgirl e attrice venezuelana naturalizzata italiana, che ha fatto il suo esordio partecipando al Grande Fratello nel 2004. Da quel momento, anche se prima aveva già bazziccato in televisione arrivò la notorietà, recitando in film e serie tv e partecipando in ruoli diversi in vari programmi televisivi. Anche il lato gossip si concentrò su di lei, soprattutto dopo l’uscita dal reality Mediaset, per quella storia d’amore nata sotto i riflettori ma conclusasi poi in seguito con il Dj, Tommy Vee.

Purtroppo qualche anno fa è finita sotto i riflettori per un altro motivo, cioè per quella terribile diagnosi di cancro al seno che le ha cambiato la vita. Adesso Carolina è guarita fortunatamente, si “sente una miracolata” come dichiara spesso, motivo per cui racconta spesso delle sue vicissitudini per sensibilizzare più donne possibili, sull’argomento “prevenzione”. In pochi mesi sarebbe morta se non avesse preso una particolare decisione, ecco che cosa ha rivelato.

Il racconto di Carolina Marconi

Carolina Marconi come ha svelato in una passata intervista, questo calvario l’ha affrontato con positività, pensando al suo futuro, sostenuta dalla sua famiglia ma anche dal suo storico compagno, l’ex calciatore, Alessandro Tulli e dalla sua famiglia, i quali l’hanno sempre sostenuta. In merito al loro incontro, Carolina ha dichiarato: “Ci conoscevamo da tanto tempo. Alessandro è entrato nella mia vita a piccoli passi. Prima è diventato un grande amico. Poi, uscendo sempre in compagnia, ci siamo conosciuti e abbiamo scoperto di piacerci…”.

La Marconi sogna l’abito bianco e di diventare mamma: “Ho degli ovuli congelati, fino a poco tempo fa ci speravo molto, ma ora mi rendo conto che, più andiamo avanti, più il sogno di avere un figlio è lontano. Ci stiamo quindi orientando verso l’adozione, ma purtroppo per la legge bisogna aspettare…” e in merito al matrimonio rivela: “Sto aspettando che, dopo 13 anni, mi faccia la proposta, con la quale mi ha già anticipato che mi stupirà…”.

Carolina e la scelta che le ha salvato la vita

Carolina Marconi oggi è guarita, continua a sottoporsi ai controlli, ma fortunatamente il peggio sembra essere passato. In una recente intervista rilasciata a Storie di donne al bivio, ha raccontato che lei e il compagno Alessandro Tulli, in quel periodo avrebbero voluto avere un figlio, motivo per cui avevano iniziato a fare dei controlli:”Noi siamo andati in questa clinica, mancavano gli ultimi esami come la mammografia. Le analisi andavano bene, poi alla fine c’è stata la sorpresa” e ancora: “Il mondo ti crolla addosso perché è difficile quando ti senti dire: ‘Carolina hai un tumore’. Ma come, io dovevo fare un figlio… ora questo tumore?”.

Se quel giorno non si fosse sottoposta a quei controlli: “La malattia era al terzo stadio, un tumore piccolissimo ma molto aggressivo…In tre mesi sarei morta, non avrei avuto scampo…Se io fossi andata a casa quella sera… meno male, sono stata miracolata…”. Infine la Marconi lancia un messaggio ben preciso a tutte le donne, cioè quello di fare prevenzione e a chi ha le protesi come lei di fare controlli più specifici, non bastano quelli di routine perchè “bisogna fare delle manovre per vedere”, ha rivelato l’attrice.