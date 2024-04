Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: cos’è successo dopo la crisi | La verità arriva solo ora

La storia travagliata di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ha tenuto con il fiato sospeso moltissimi follower, i quali dopo la loro crisi vorrebbero saperne di più su di loro. Che fine hanno fatto i due ex gieffini?

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, rispettivamente dj lui e influencer lei, hanno appassionato milioni di follower con la loro storia d’amore. Nato sotto le telecamere del Grande Fratello Vip, i due personaggi televisivi hanno proseguito il loro amore anche fuori la Casa più spiata di sempre.

La loro passione è trionfata con la nascita della loro primogenita, la piccola Celine Blue e in seguito, Basciano, aveva fatto la proposta di matrimonio alla Codegoni, alla 79esima edizione del Festival di Venezia, facendo emozionare tutti i presenti. Poi qualcosa si è rotta e i due si sono lasciati improvvisamente, ecco dunque cos’è successo dopo la loro crisi.

La verità sulla crisi tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Facciamo un passo indietro, prima di dirvi cos’è successo dopo la crisi, vi sveliamo i fatti accaduti durante la loro separazione. Entrambi gli ex gieffini, sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, dove hanno svelato dei retroscena che hanno fatto preoccupare tutti, in quanto i due si sono accusati di fatti molto gravi.

Così, abbiamo sentito Sophie Codegoni accusare lui di averla tradita con la sua ex, di averla picchiata e di essersi addormentato mentre lei partoriva. Per tutta risposta, Alessandro Basciano ha smentito tutte le voci, precisando a Silvia: “Non l’ho mai picchiata”. Da quel momento in poi, le loro strade presero una direzione differente e oltre qualche frecciatina nel corso delle settimane, di loro non se ne seppe più nulla.

Alessandro e Sophie hanno fatto pace?

Quando sembrava ormai tutto perduta per Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, ecco spuntare quelle foto di Chi, nelle quali i due ex gieffini venivano ripresi mentre si divertivano al parco a Milano, con la loro piccola Celine Blue, in compagnia della mamma di lei, Valeria Pasciuti, con questa didascalia: “Si stanno riavvicinando”.

Diciamo che le voci di un loro ritorno di fiamma circolano già da marzo, quando insieme furono pizzicati abbracciati al concerto di Mr.Rain, anche se la dichiarazione del mese prima rilasciata da Sophine a EG Magazine, aveva fatto intuire questo riavvicinamento tra i due: “Siamo due genitori, la cosa che ci interessa di più in assoluto è avere una situazione serena. Ci siamo amati tantissimo e quando passa la rabbia iniziale, torna la maturità e la voglia di stare insieme, soprattutto per il bene di Celine”. Che dire, non possiamo fare altro che fargli i nostri più sinceri auguri, in quanto insieme sono una bella coppia, a prescindere da tutto quello che abbiamo sentito a Verissimo, vero o meno che sia.