Katia Ricciarelli, la triste notizia le ha fatto crollare il mondo addosso: la scoperta è arrivata come un fulmine a ciel sereno

Katia Ricciarelli l’ha dichiarato, è finita con lui per colpa delle “corna”, un tradimento colto in flagrante. I fan sono rimasti tutti senza parole in quanto nessuno poteva immaginare questo retroscena della storia.

Che dire, Katia Ricciarelli non ha bisogno di presentazioni, in quanto il suo timbro di voce è conosciuto in tutto il mondo. Nel periodo dell’apice della sua carriera infatti, il soprano si è esibita nei teatri più famosi a livello internazionale, lasciando “la sua impronta”.

Ma di Katia ai fan interessa non solo la sua vita lavorativa, ma anche quella amorosa, soprattutto dopo che ha rilasciato quella indiscrezione che ha sconvolto i telespettatori. Ecco perchè è finita con lui, si parla di tradimento, ebbene si, c’entrano le “corna”.

Katia Ricciarelli confessa perché è finita con lui

Katia Ricciarelli è un personaggio molto conosciuto nel panorama della televisione italiana, tra le sue ospitate ai vari show delle diverse emittenti televisivi e la partecipazione ai reality. Da pochi mesi ha compiuto 78 anni e per l’occasione ha rilasciato una profonda intervista al Corriere della sera. Tra i vari aneddoti ha svelato un fatto inedito in merito al suo stato sociale, in quanto attualmente è single, ma quando ha partecipato al Grande Fratello Vip, c’era una persona come aveva dichiarato:

“Quando stavo al GF Vip avevo una persona che mi stava a cuore e con la quale avrebbe potuto esserci una cosa più seria. Ma quando sono uscita non mi andava più. Ho pensato che non potevo mettermi con una persona solo perché magari hai gli anni che hai e devi avere una sistemazione. Questo non mi bastava, ho detto meglio stare da soli…”.

Colto in flagrante

A prescindere da questo inedito racconto di Katia Ricciarelli, fu un’altra la dichiarazione che rilasciò qualche tempo fa che lasciò tutti quanti senza parole. Ecco svelato il motivo per cui, finì la lunga relazione che ebbe con il tenore José Carreras, a detta sua: “Quando vivi con una persona e la frequenti molto anche nel lavoro…ti accorgi di tutto…” ed è per questo che il soprano, si accorse di quel tradimento.

La Ricciarelli controllava sempre le tasche dei vestiti del suo partner, motivo per cui trovò quel bigliettino con scritto “Ti amo”, ovviamente per lei fu uno shock e come dichiarò a La vita in diretta: “Mi è caduto il mondo addosso”. Dopo quell’aneddoto i due si lasciarono e presero strade diverse e fu qualche tempo dopo che arrivò Pippo Baudo. Nonostante la forte sintonia, anche tra i due le cose terminarono dopo molti anni di matrimonio.