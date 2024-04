Addio Clelia d’Onofrio: nessuno poteva immaginarselo ma è successo

Tutti hanno sperato fino all’ultimo in un esito diverso, ma purtroppo Clelia D’Onofrio ha preso la sua decisione, il suo è un addio definitivo, almeno per il momento. Ecco perché la giornalista ha preso questa scelta.

Clelia D’Onofrio, classe 1938 è la nota giornalista, scrittrice e giudice televisivo amata dal suo pubblico soprattutto per la sua presenza al programma di Real Time, Bake Off Italia. È sempre stata una presenza molto d’impatto del noto show culinario, sempre a modo ed elegante, i suoi consigli sono sempre stati un’occasione di crescita per tutti coloro che li hanno ricevuti.

Da un pò di tempo a questa parte però, la dolce ma anche pungente quando serviva, Clelia è sparita dalle scene televisive e i fan sono andati in apprensione. Per il momento la scelta è stata presa, ecco svelato il motivo del suo addio dal programma “più dolce di sempre”.

Clelia D’Onofrio e il suo addio

In merito alla sua carriera lavorativa, in molti si sono chiesti come mai, Clelia D’Onofrio fosse così esperta di dolci e se vogliamo della cucina in generale, essendo lei stata per vent’anni una redattrice per la rivista, Quattroruote. La risposta ce l’ha data Novella2000 con un articolo a lei dedicato, dove si evince che la giornalista, dopo aver seguito per vent’anni il mondo delle “4 ruote”, ha iniziato a viaggiare scoprendo il mondo dell’enogastronomia, collaborando con le riviste Meridiani e Tuttoturismo.

Il suo nome quindi ottenne molta popolarità per quanto riguarda il mondo culinario, motivo per cui la sua presenza a Bake Off Italia, dava al programma quel tocco di prestigio che solo Clelia poteva dare. Insieme poi ai suoi colleghi, altrettanto specializzati nel settore, lo show di Real Time restituiva e restituisce ancora, uno show ad alti livelli. Un “programma stellare”, se dovessimo dirlo come la Marini.

Cos’è successo?

Nonostante la presenza di Clelia D’Onofrio a Bake Off Italia è stata molto apprezzata fin da subito dai fan dello show, da qualche tempo a questa parte, uno dei pilastri del programma, non è più apparso, lasciando un vuoto nel cuore dei telespettatori. Qualche tempo fa, la stessa giudice aveva dichiarato di essere caduta e di avere bisogno di tempo per guarire e rimettersi a pieno. Da quel momento non è più rientrata allo show di Real Time, anche perchè l’impegno era pesante e ricordiamoci sempre che anche se non li dimostra, la giornalista ha sempre 85 anni.

Ad ogni modo la D’Onofrio rimane comunque nel cast ufficiale di Bake Off, infatti, come si legge da Wikipedia, per il momento Clelia, non è più giudice, ma si occupa di “mostrare e commentare le schede tecniche dei dolci alla base delle prove creative”. Per il momento quindi, pare che la giornalista abbia detto addio al suo ruolo, anche se i fan continuano a sperare di rivederla prima o poi. Che dire “la speranza è l’ultima a morire”.