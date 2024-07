Dietro al latte di Eurospin c’è un’azienda italiana famosissima: lo produce proprio lei

In pochi ne saranno a conoscenza ma dietro ad un noto latte dell’Eurospin c’è una nota azienda italiana famosissima che lo produce, resterete senza parole per quello che vi riveleremo.

L’Eurospin è il noto marchio che da anni aiuta i cittadini a fare la spesa, offrendo qualità a prezzi scontati. Come tutti i discount, è possibile trovare molti prodotti di sottomarca che possono permettersi di ridurre notevolmente i prezzi di vendita.

Come capita molto spesso poi, se si guardano le etichette, si scoprirà come i produttori hanno nomi molto conosciuti, in quanto producono marche molto famose. Naturalmente ognuno è libero di fare la spesa dove meglio crede, sfruttando i vari sconti dei vari volantini che siano dei supermercati, ipermercati o discount.

Dove andare come dicevamo è una scelta solo vostra, ma sicuramente venire a conoscenza di questa informazione potrebbe farvi rivalutare tutto il vostro concetto di spesa. Per esempio un noto latte dell’Eurospin è prodotto da una nota azienda italiana molto famosa.

Le aziende italiane dietro l’Eurospin

Non soltanto il latte all’Eurospin è prodotto da un’azienda italiana ma anche molti altri prodotti, come per esempio la pasta e altri articoli alimentari, se si guardano le etichette è possibile vedere marchi come Colussi, Bistefani, Bauli e così via.

Se vi recate sul sito ricettepercucinare.com, troverete un interessante articolo dove sono stati divisi tutti i prodotti del noto discount e al lato i nomi dei produttori che li producono. Resterete senza parole dopo aver letto quanti produttori famosi si occupano dei prodotti di sottomarca del noto discount. Per farvi degli esempi le fette biscottate Tre Mulini sono prodotte dalla Colussi, l’orzo caffè a marchio Eurospin è prodotto da Crastan, il riso basmati a marchio Delizie del Sole è prodotto da Riso Scotti e così via.

Il latte dell’Eurospin

Tra tutti questi prodotti di cui vi parlavamo nel paragrafo precedente, resterete sorpresi di sapere che un noto marchio di latte dell’Eurospin, viene prodotto da una nota azienda italiana. Stiamo parlando del latte a marchio Land, il quale viene prodotto dalla Parmalat.

Naturalmente è palese intuire che ci sia differenza tra il prodotto di sottomarca e quello di marca, se no la differenza di costi non sarebbe giustificabile. La qualità è valida in entrambi naturalmente, le differenze riscontrate sono personali, in quanto ci sono cittadini che prediligono un prodotto piuttosto che un altro, ma ovviamente questo dipende dalla situazione di ognuno di voi.