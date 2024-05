Braccia toniche in 30 giorni, basta questo esercizio a corpo libero | Finalmente la verità

L’esercizio fisico è importante, soprattutto quando è completo. Ciononostante, molte trascurano le braccia.

Fare movimento fisico è diventato sempre più imprescindibile e fondamentale per le persone di questo millennio. Infatti, in molti ascrivono a questa necessità il cambiamento della vita lavorativa. Rispetto a moltissimi anni fa, in effetti, spesso i lavori più agevoli costringono le persone a una vita sedentaria.

Per questo motivo, è importante muoversi quando possibile, in modo tale da rimanere in forma, sia nel corpo che nella mente. Inoltre, esistono individui che amano tenere in salute il proprio corpo in modo più performante. In questo caso, costoro possono decidere di iscriversi in palestra o fare da sé.

Quello che molti non sanno, però, è che non sempre la palestra aiuta a ottenere il risultato corporeo sperato. Questo spesso è dovuto al fatto che non tutti seguono alla lettera le indicazioni del coach, specie in ambito alimentare, ma soprattutto perché, talvolta, gli iscritti in palestra cercano di strafare.

Invece, come hanno dichiarato e dichiarano molti esperti in materia, è necessario che il proprio corpo si riposi. Solo in questo modo i muscoli, di qualsiasi gruppo si tratti, possono crescere sani e forti. In caso contrario, si potrebbe incorrere in un affaticamento davvero disastroso per la propria salute.

Gli esercizi perfetti per il corpo

In palestra si incontrano spesso individui che caricano molto peso sui bilancieri. La visione di tutto ciò potrebbe innescare nei più novizi un senso di inferiorità o di rivalsa che li spinge ad andare oltre i propri limiti. La determinazione è importante, ma le precauzioni devono essere fondamentali.

Tra gli esercizi più utili per allenare le parti del corpo ci sono gli squat, il bridge, i leg curl, i leg extension, gli allungamenti ai cavi e gli addominali per le parti basse e centrali del corpo. Per la zona alta, invece, non esistono solo i curl e tutte le varianti di push up per le spalle. Un esercizio spesso dimenticato è infatti il dip.

Braccia toniche con i dip

Il dip è un esercizio semplice, ma complesso da eseguire. Da un punto di vista pratico, i dip su panca sono facili perché possono essere eseguiti ovunque ci sia un ripiano. Infatti, sono considerati un esercizio a corpo libero. Bisogna posizionarsi dinanzi al ripiano, dandogli le spalle, per poi poggiare le mani all’indietro.

In questo modo, nel momento in cui si scenderà con gambe e schiena perpendicolari al ripiano, si avvertirà l’attivazione del gruppo muscolare del tricipite brachiale. Questa zona del corpo è la più odiata dalle donne, poiché difficile da allenare e da tonificare, tuttavia, attraverso i dip, basteranno solo 30 giorni per una forma smagliante.