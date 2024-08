Quiz amicizia: è solo quello o c’è qualcosa di più? Scoprilo subito con queste domande

Vuoi sapere se il tuo migliore amico è innamorato di te o se ti vede solo come un’amica? Scoprilo subito con questo quiz amicizia, dopo aver letto queste domande capirai molte cose.

L’amicizia quella vera è uno di quei rapporti genuini che quasi tutti vorrebbero trovare nella propria vita. Molti migliori amici lo rimangono fino alla fine ed è bello poter contare sempre su una persona che ti conosce quasi meglio di te stesso a volte.

In molti casi poi, succede che i migliori amici diventano compagni per la vita, in quanto è molto facile innamorarsi di una persona che tiene a te e che vedi tutti i giorni. Molto spesso però si finisce in quella che viene definita come la “Friend zone” e raramente da li se ne esce se è quello che si spera.

Le paure in merito sono tante, per questo oggi vogliamo sottoporvi questo quiz amicizia, in modo da capire se il tuo amico o la tua amica sono innamorati di te o se ti vedono solo in amicizia.

La paura di perdere un amico

Capita spesso di innamorarsi del proprio migliore amico (o migliore amica), in quanto i sentimenti iniziali quasi fraterni mutano nel tempo, diventando amorosi. Trovare un amico nella vita è già di per se una fortuna se poi ci aggiungiamo anche che è una persona che ci conosce, ci vuole bene, sa tutto di noi beh è difficile non innamorarsene.

Fin qui direte voi è tutto semplice, peccato che sono molti gli amici che non si sono mai dichiarati, restando intrappolati nella “Friend zone” proprio perché hanno paura di non essere ricambiati o comunque di perdere la propria amica (o il proprio amico) qualora i sentimenti dell’altro non fossero gli stessi.

Il quiz amicizia

Speriamo quindi di farvi cosa gradita, riportandovi alcune domande lette su bonobology.com che dovreste farvi prima di rivelare i vostri sentimenti al vostro “BFF”. Se la risposta è quasi sempre positiva, allora sappiate che potreste essere entrambi più che amici, trovando quindi il coraggio di dichiararvi. La regola dell’amico di Max Pezzali la conoscete no? Sapete come andrà a finire sennò.

Detto ciò, per sapere se il vostro amico prova qualcosa per voi, cercate di rispondere sinceramente a queste domande:

Il tuo amico vuole trascorrere molto tempo con te da soli?

Ti fa sempre tanti complimenti?

Si sente imbarazzato ad abbracciarti o a starti vicino?

Ti fissa spesso quando non te ne accorgi?

Si ricorda tutto di te, perfino le date più lontane?

Se hai risposto in maniera affermativa a più di una domanda, allora il tuo amico potrebbe avere una bella cotta per te. Purtroppo questo discorso non ha nulla di certo si basa soltanto sulla teoria ma ogni persona è a se, per questo ti conviene osservare il tuo amico e provare a essere sincera (sincero) e toglierti questo peso dallo stomaco. Se la risposta alla fine è negativa, dopo un breve periodo di imbarazzo, tornerete a essere gli amiconi di sempre e finalmente potrete cercare la vostra anima gemella qualora non foste l’una quella dell’altra.