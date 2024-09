Gel sopracciglia: lo usano anche i vip | Come si applica senza sbavature

Ecco come applicare il gel sopracciglia senza sbavature, ormai lo usano tutti quanti anche i vip. Fa parte della normale beauty routine, per questo bisogna acquistare il prodotto migliore.

Oggi giorno il mondo del make-up è veramente accessibile a tutti, in quanto grazie ai vari tutorial disponibili in rete, tutti quanti possono cercare di truccarsi in una maniera impeccabile. Ovvio, gli esperti del settore, dopo aver studiato per anni fanno dei piccoli capolavori ogni volta che gli metterete in mano un pennello.

Magari non subito, ma seguendo i consigli giusti e facendo molta pratica, dopo aver “divorato” più tutorial che potete, siamo sicuri che tutti quanti potranno farsi un make-up dall’effetto wow. Naturalmente bisognerà seguire i consigli dei migliori del settore, lasciamo perdere gli improvvisati.

Seguendo le varie beauty routine dei più famosi, vedrete come ci sono dei passaggi fondamentali da applicare per avere un risultato superbo. Tra queste procedure, il gel per sopracciglia è fondamentale per un trucco occhi perfetto. Per questo oggi vogliamo rivelarvi come applicarlo senza sbavature.

Come applicare il gel per sopracciglia senza sbavature

Una beauty routine che si rispetti inizia sempre idratando la pelle con una buona crema per viso, seguita poi dal fondotinta, dal correttore, dal trucco occhi e poi solo in seguito dal blush, dall’illuminante e dal rossetto. Naturalmente vista così sembra tutto molto veloce, ma in realtà bisogna essere molto accorti nel seguire le direttive che ci insegnano Clio e tutte le altre make-up artist. Anche perchè ci sono regole ben precise su cosa usare prima e cosa dopo.

Detto ciò, per applicare il gel sopracciglia, potrete optare per quello trasparente per ottenere un look naturale e soprattutto per rendere le vostra sopracciglia più disciplinate e ordinate oppure quelli colorati per intensificare il colore. Entrambi sono spesso dei veri e propri trattamenti che vi aiuteranno ad avere le sopracciglia più idratate e nutrite. Detto ciò, per applicare il gel, in primis bisognerà seguire le indicazioni riportate, poi non bisogna prelevare molto prodotto e utilizzare lo scovolino seguendo l’andamento già presente, in questa maniera non avrete sbavature.

I gel migliori usati anche dai vip

Dopo aver capito come stendere il gel per sopracciglia bisogna sapere quale comprare. Secondo l’articolo pubblicato su marie claire, quelli migliori utilizzati anche dai vip sono essenzialmente sei:

Gel per sopracciglia volumizzante Gimme Brow; Gel trasparente e waterproof Rare Beauty; Gel per sopracciglia, la cera Anastasia Beverly Hills; Tinta per sopracciglia Grande Cosmetics; Gel per sopracciglia waterproof a lunga durata Wunder2; Gel siero trasparente per sopracciglia Olaplex.

Ognuno di questi ha dei punti di forza che sono perfetti per ogni tipo di persona ed esigenza, dovrete solo scegliere il prodotto migliore per voi. Detto ciò, fateci sapere se anche voi utilizzate uno di questi prodotti o se ne usate altri.