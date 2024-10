3 trucchi in casa: a questi non rinuncerai mai più per pulire senza sprecare soldi

Oggi vogliamo parlarvi di tre metodi infallibili per pulire casa, senza spendere molti soldi, essendo tutti questi metodi fai da te. Non rinunciare mai più alle pulizie.

Nel corso dei Secoli si è capito quanto una casa pulita sia fondamentale per la buona salute dell’essere umano. Le condizione di scarso igiene dei tempi passati ha portato pestilenze e parecchie malattie, oggi fortunatamente debellate.

Per quanto quindi, siamo a conoscenza dell’importanza della pulizia domestica, non sempre riusciamo a portarla a termine sia per la mancanza di tempo, sia per i costi elevati dei detergenti e dei detersivi che si trovano in commercio.

Per il fattore tempo purtroppo, non possiamo aiutarvi, spetterà a voi, redigere una tabella, dividendovi il lavoro di giorno in giorno. In merito ai costi invece, siamo qui a suggerirvi tre trucchi per pulire la casa che vi lasceranno senza parole.

I primi due trucchi per pulire la propria casa

Entrare in una casa pulita e profumata è il sogno di molti, per questo oggi siamo qui a illustrarvi due metodi, condivisi da Jessica May, per ottenere tutto questo. Il primo metodo di cui la TikToker ha parlato riguarda il piano cottura. Quando cuciniamo molto spesso la cappa e la cucina in generale, rilasceranno un cattivo odore, anziché spendere soldi in deodoranti vai, provate questo metodo. Prendete una pentola, riempitela d’acqua, tagliate del limone, metteteci del rosmarino e due cucchiai di chiodi di garofano e fate bollire senza il coperchio. In questo modo tutto il profumo invaderà la vostra cucina.

Il secondo trucco invece riguarda il bidone dei rifiuti. Soprattutto in estate, per quanto possiamo buttare spesso l’immondizia, quel forte odore di spazzatura potrebbe diffondersi spesso per tutta la casa, per questo motivo, per ovviare a questo problema, potreste cospargere del bicarbonato sul fondo del bidone con qualche goccia di olio essenziale sopra e il profumo sarà l’unica cosa che sentirete.

L’ultimo trucco per una casa fresca e pulita

Ed eccoci giunti all’ultimo trucco rilasciato dalla TikToker, Jessica May, in modo da avere una casa sempre pulita e profumata senza spendere tanti soldi in prodotti vari. Dopo avervi riportati i primi due suoi consigli, ecco svelato il terzo, inerente al lavandino. Capita spesso che rimangano tracce di cibo su questa superficie e che rilasciano odori non proprio gradevoli. Per questo motivo potreste fare questa azione per risolvere il problema.

In un contenitore versate il succo di mezzo limone e bicarbonato e utilizzatelo per pulire la superficie del lavandino. In questa maniera gli odori cattivi spariranno e resterà soltanto un odore intenso e gradevole.