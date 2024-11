Perdere Peso: i nutrizionisti svelano la verità | 3 errori che fanno tutte le donne

Ecco quali sono i 3 errori che fanno tutte le donne, suggeriti dai nutrizionisti che vi impediscono di perdere peso come vorreste.

Perdere peso e soprattutto mantenere il proprio peso forma sono due degli obbiettivi più comuni nella vita di molte persone, uomini o donne che siano, in quanto si intraprende questo percorso per due motivi principali.

Il primo, per il fattore estetico, il secondo che è quello più importante, per una questione di salute. Per questo motivo fareste meglio a seguire una dieta sana ed equilibrata, senza metodi fai da te, in quanto i danni da questi schemi troppo privatizzanti possono essere considerevoli.

Per questo oggi vogliamo fare il punto della situazione, svelandovi i tre errori comuni che le donne fanno, suggeriti dai nutrizionisti, che vi impediscono di perdere peso, anche se seguite una dieta bilanciata.

Un metodo corretto per perdere peso

Quando decidete di perdere peso, sarebbe sempre una buona pratica, affidarsi a uno specialista, il quale vi proporrà uno schema alimentare personalizzato, in base alle vostre patologie e alle vostre caratteristiche. A ogni modo, ricordatevi che gli schemi alimentari fai da te, quelli dove introducete nel vostro fabbisogno giornaliero poco calorie rispetto a quelle necessarie si riveleranno quasi sempre inconcludenti.

Perdere peso velocemente non è la soluzione migliore, anche perché quando tornerete a mangiare normalmente, quelli torneranno più velocemente di quanto li avete persi. Per questo motivo bisogna introdurre tutti gli alimenti necessari, nonché mangiare frutta e verdura e bere la giusta quantità di acqua.

I 3 errori da non commettere quando si è a dieta

State seguendo una dieta in maniera equilibrata, redatta dai nutrizionisti e comunque fate fatica a perdere peso? Probabilmente commettete questi 3 errori, che quasi tutte le donne fanno, per questo motivo non riuscite a far scendere l’ago alla bilancia.

Secondo la dietista clinica Joanna Słowińska, la quale è diventata famosa anche per via del suo profilo TikTok, Że niby fit, sarebbero diverse pratiche scorrette che si compiono quando si è a dieta. Il primo è sicuramente la consumazione di alcolici in maniera costante, in quanto 1 grammo di alcol ha tante calorie quasi quanto 1 grammo di grasso. Secondo, mangiate troppe noci perché pensate che sono uno snack a basso contenuto calorico e infine mangiate poche proteine, prediligendo cibi a sazietà istantanea che vi impediscono di mantenere il corretto deficit calorico. Questi e altri consigli della specialista, vi aiuteranno a perdere peso in maniera più rapida ed equilibrata.