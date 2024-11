Bruno Barbieri svela il segreto del suo Ragù: la sua ricetta é la più buona | É facilissimo da imparare

Bruno Barbieri ha voluto fare un regalo di Natale anticipato ai suoi fan, ecco svelata la ricetta del suo mitico ragù. La sua ricetta l’adorano tutti, è facilissimo da realizzare.

Non ha bisogno di presentazioni Bruno Barbieri, in quanto è il noto chef stellato che si diletta in modo egregio tra i fornelli così come davanti alle telecamere, con programmi epici quali MasterChef e 4Hotel. Viene considerato un professionista molto severo, perchè ama il suo lavoro e pretende che venga fatto in un certo modo.

Ma quando deve complimentarsi con i suoi sottoposti, non si tira mai indietro dal farlo. Da lui i fan stanno imparando molte nozioni in merito culinario, grazie al suo libro e ai suoi post social, dove svela molti piatti sfiziosi da provare a riprodurre con amici e parenti.

In vista del Natale, Bruno ha deciso di fare un grosso regalo ai suoi fan, in quanto ha svelato la sua ricetta per riproporre il mitico ragù. Diciamo che, galateo a parte, questo piatto merita rigorosamente la “scarpetta” finale, come solo noi italiani sappiamo fare.

Gli ingredienti da acquistare per preparare il ragù di Bruno Barbieri

Bruno Barbieri ha condiviso, come dicevamo, con i suoi follower, la ricetta per il suo mitico ragù. I fan hanno immediatamente preso nota, in quanto vi conviene fare delle prove, prima di proporre il piatto direttamente ai vostri ospiti, in modo da essere sicuri di aver seguito bene i procedimenti dello chef stellato. Sappiamo benissimo quanto per esperti del settore come Barbieri sia tutto abbastanza semplice in cucina, ma per chi è poco pratico, non è sicuramente “una passeggiata”, almeno le prime volte.

Detto ciò, al supermercato dovrete acquistare: 400 grammi di polpa di manzo macinata grossa; 150 grammi di pancetta fresca di maiale a fette; cipolla, carota e sedano, ciascuno circa 60 grammi; un bicchiere di vino rosso o bianco; 200 grammi di passata di pomodoro e concentrato di pomodoro; brodo di carne o vegetale; olio extra vergine d’oliva; Sale e pepe.

La preparazione del ragù

Adesso che avete acquistato gli ingredienti necessari per preparare il ragù di Bruno Barbieri, siete pronti a sperimentare questo delizioso piatto, anche perché alla fine inserisce un ingrediente segreto che pochi conoscono. Prendete la pancetta e fatela rosolare a fuoco lento, aggiungete poi la polpa di manzo e cuocete insieme finché non sarà tutto bello rosolato. Aggiungete poi il mix del soffritto e amalgamate bene, sfumando poi il tutto con il vino, aggiungendo poi il pomodoro e il concentrato, quando l’alcol sarà evaporato.

Fate cuocere il tutto per un paio d’ore a fiamma bassa e dosate il brodo per dare sempre la giusta umidità, senza però diluire il sugo come suggerisce il noto chef. Quando sarà pronto, dovrete spegnere il fuoco e aggiungere l’ingrediente segreto di Bruno cioè un bicchiere di latte, seguito poi da una noce di burro e una grattugiata di noce moscata. Amalgamate il tutto e condite la pasta. Sentirete che delizia, parola di chef Barbieri!