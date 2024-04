Barbara Palombelli, sai con chi è sposata? La coppia celebre vive in una dimora strepitosa

In quanti di voi sanno con chi è sposata la nota conduttrice Barbara Palombelli? I due vivono in una casa strepitosa in una delle città più belle d’Italia. A differenza di altri colleghi, loro hanno scelto questo luogo.

Barbara Palombelli è la nota conduttrice e giornalista, volto noto ormai da tanti anni di Forum, la quale intrattiene da molto le giornate del suo fedele pubblico, il quale è sempre molto attento sui vari casi presentanti in trasmissione.

Barbara è una persona molto professionale in televisione e molto riservata nella sua vita privata, è difficile sapere qualche dettaglio in più in merito alla sua vita. Nonostante questa riservatezza più che plausibile, voi lo sapete con chi è sposata la conduttrice? Insieme vivono in una dimora da sogno.

La dimora da sogno di Barbara Palombelli

Per quanto riguarda la sfera lavorativa, Barbara Palombelli qualche giorno fa ha avuto qualche problema durante la trasmissione Forum, in quanto tra due partecipanti si è sfiorata la rissa. A sedare immediatamente il confronto troppo ravvicinato ci ha pensato Paolo Ciavarro e gli operatori del programma i quali hanno allontanato i due litiganti. La conduttrice ha così cercato di ridimensionare i toni, in primis rendendo più presentabile uno dei due ospiti: “Sinceramente non va bene. Adesso qualcuno dal reparto della sartoria ci deve dare una camicia, una giacca. C’è anche un limite”, immediato l’intervento di Ciavarro, il quale ha fornito la sua giacca all’uomo che si era presentato con indosso una canottiera.

La conduttrice ha mantenuto un tono fermo e sicuro, motivo per cui è riuscita a tenere sotto controlli i toni, anche se la tensione era palpabile. Questo scontro senza precedenti ha lasciato tutti quanti senza parole, in quanto alle urla c’eravamo abituati ma finora nessuno aveva mai dovuto dividere qualcuno in trasmissione. Segno che questa Società sta cambiando, forse in peggio?

La vita privata di Barbara

A prescindere dal suo lavoro e da questa esperienza esagitata, Barbara Palombelli quando è lontana dalle telecamere, si gode la pace nella sua bella villa a Roma, nel cuore della Capitale, insieme alla sua famiglia. Barbara è infatti sposata dal 1982 con Francesco Rutelli, giornalista anch’esso ed ex politico, con il quale ha avuto un figlio, Giorgio. In seguito la coppia ha adottato altri tre splendidi ragazzi, Serena, Francisco e Monica.

A differenza di molti loro colleghi che abbandonano la frenesia della città, Barbara e Francesco non si sono allontanati dal centro storico di una delle città più belle d’Italia. Non si sa molto della loro villa, da quello che si legge in rete pare sia dotata dei migliori comfort e agi e anche se non dispone di piscina o un giardino immenso, vista la collocazione, rimane comunque un luogo dove rilassarsi in famiglia, durante le pause dalle giornate lavorative.