Gianni Sperti: finalmente tutta la verità sul divorzio da Paola Barale | Le cose sono andate così

Ecco come sono andate realmente le cose tra Gianni Sperti e Paola Barale, i due hanno rilasciato le loro motivazioni in merito alla fine del matrimonio e al loro divorzio. I fan sono rimasti senza parole.

La storia d’amore tra Gianni Sperti e Paola Barale è stata molto chiacchierata in quegli anni, anche perché erano veramente carini insieme, motivo per cui quando si sono lasciati anche il cuore dei loro fan si è “spezzato”.

Lui ballerino lei conduttrice, si sono conosciuti a La sai l’ultima? nel 1995 e dal 1998 al 2002 sono stati sposati. Dopo il loro divorzio, le loro vite hanno proseguito su binari paralleli, senza più incrociarsi. Paola prosegue il suo lavoro in televisione e Gianni è passato dall’essere un ballerino al noto opinionista di Uomini e Donne, il cui ruolo lo riveste ormai da moltissimi anni a fianco di Tina Cipollari. In molti però, nonostante siano passati anni, continuano a chiedersi il motivo del loro divorzio.

Ecco perchè Paola Barale e Gianni Sperti hanno divorziato

Di pettegolezzi ne sono emersi molti dopo la fine del matrimonio tra Gianni Sperti e Paola Barale, motivo per cui l’opinionista ha deciso da quel momento di non rivelare più nessun aneddoto in merito alla sua vita amorosa con il pubblico. Ecco che cosa aveva dichiarato: “La vita intima degli esseri umani, secondo i miei valori è da considerarsi privata, che si parli di etero o di gay. Quindi anche se lo fossi, sarebbero fatti i miei…”.

Sui social quindi possiamo vederlo posare in veste di modello, nonchè cavalcare e giocare con la sua nuova migliore amica, la piccola Mina. Inoltre possiamo vedere qualche post qua è la che raffigurano sua nipote o sua sorella, con la quale è molto legata, nonchè la sua famiglia, le sue ospitate ai vari show e naturalmente il suo ruolo di opinionista a Uomini e Donne. Infatti, nessuno sa più nulla in merito alla sua vita amorosa.

Paola e Gianni: due dichiarazioni differenti

In merito al divorzio avvenuto tra Gianni Sperti e Paola Barale, sono state dette molte cose, per questo entrambi, a distanza di anni hanno voluto condividere la loro realtà con Silvia Toffanin al suo Verissimo, la quale ha dato modo a entrambi di dire la loro opinione in merito.

Paola aveva dichiarato: “Ho subito mancanze importanti, come la mancanza di verità nelle relazioni. (…) Ti senti ingannata se ti trovi di fronte a qualcosa che non è come pensavi. Non riuscirei a stare con una persona se non è dove voglio essere”.

Per tutta risposta Gianni invece aveva dichiarato: “Ho superato il fallimento del matrimonio, pensavo che l’avesse superato anche lei, quindi non capisco questo rancore… Forse non è serena, e mi dispiace…” e ancora: “So quale illazione vuole creare. Vuole far credere che io sia omosessuale… Che io sia o meno, non lo dirò mai, perché farlo significa etichettarsi. Siamo esseri umani, e veniamo catalogati come buoni o cattivi, il resto non ha importanza…”. Le vere motivazioni sul divorzio di Barale e Sperti, probabilmente non lo sapremo mai, ad ogni modo finchè è durata, i due erano apparsi realmente in sintonia.