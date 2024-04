Uomini e Donne, che fine ha fatto la prima tronista della storia del programma? Oggi è irriconoscibile

In quanti di voi si ricordano il nome della prima tronista in assoluto di Uomini e Donne? Ecco che cosa fa oggi e soprattutto sveliamo il nome della sua anima gemella, sarà lo stesso che aveva scelto nel dating di Maria De Filippi?

Uomini e Donne è un’istituzione tra i programmi Mediaset, in quanto il pubblico non può più farne a meno da più di 20 anni. Sembra impossibile eppure Maria De Filippi, ha portato in trasmissione il suo show nel 2002, sembrano essere passati secoli dalla prima puntata.

Per questo oggi abbiamo deciso di sbloccarvi un ricordo, in quanti di voi si ricordano della prima tronista di Uomini e Donne? Possiamo definirla come “l’originale”, da lei è iniziato tutto e all’epoca le cose erano molto diverse da adesso. Ecco che fine ha fatto.

Che fine ha fatto la prima tronista di Uomini e Donne?

Quando Uomini e Donne è iniziato, c’era solo il trono classico, nessun trovo over, dame, cavalieri e così via. Non tutti i tronisti diventavano star della televisione o influencer di moda e make up sui social, anche perchè nel 2002 Instagram, Twitter, Facebook e soci non esistevano ancora. Per i Millenials sarà un tuffo al cuore, eppure noi in quegli anni ci sentivamo “internazionali” con il primo canale di chat, cioè Messenger e no ci dispiace non quello di FB, ma quello di Msn.

Storia dei social a parte, la prima tronista, andò al programma di Queen Mary per trovare l’anima gemella, finita la sua esperienza non pensò assolutamente che ci potesse essere un seguito televisivo come succede adesso, anche perché all’epoca era tutto nuovo e addirittura i programmi di satira come Zelig facevano le parodie sui tronisti. Eppure “The Original”, per parafrasare lo spin-off di The Vampire Diaries, cambiò radicalmente vita dopo essersi seduta su quel noto trono rosso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Pavan (@luciapavanchef)

Ecco chi è

Probabilmente solo i veterani che seguono Uomini e Donne dall’inizio, sanno di chi stiamo parlando, per questo vi chiediamo, in quanti di voi si ricordano il nome della prima tronista del dating di Maria De Filippi? Stiamo parlando proprio di lei, Lucia Pavan, la fanciulla che all’epoca dopo aver visto decine di pretendenti scelse l’allora sconosciuto Costantino Vitagliano, il quale dopo un bacio con la sua bella, a telecamere spente, scelse di non proseguire la sua storia d’amore con Lucia.

Non era scattato il colpo di fulmine e così Costantino e Lucia separarono le loro strade. Lui divenne uno dei tronisti più chiacchierati di sempre e lei iniziò a girare il mondo insieme a colui che sarebbe poi diventato suo marito e padre di sua figlia Isabel, Sasha, con il quale è convolata a nozze nel 2010. Sarete contenti di sapere che la prima tronista di Uomini e Donne, Lucia Pavan oggi, è tornata a vivere in Italia con la sua famiglia ed è una nota food blogger, avendo un profilo social molto attivo, ottenendo così il titolo lavorativo di influencer. Siamo curiosi, in quanti se la ricordavano?