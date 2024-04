Amici, dov’è finito Michele il ballerino? La sua vita è completamente cambiata dopo il talent

Chi si ricorda del ballerino che partecipò alla seconda edizione di Amici, Michele Maddaloni? Oggi fa un lavoro totalmente diverso da quello che sognava, quando partecipò al talento di Maria De Filippi.

Amici di Maria De Filippi è un talent che è sbarcato sulle reti Mediaset a partire dagli anni 2000, prima con il nome, Saranno Famosi e poi con quello che conosciamo praticamente da sempre. Di edizioni ne abbiamo viste tante, così come allievi che sono diventati chi più chi meno famosi e poi ci sono quelli che per tutta una serie di sfortunati eventi si sono eclissati dietro l’ombra del talent.

Tra i tanti partecipanti che abbiamo visto, probabilmente soltanto i Millenials si ricorderanno di Michele Maddaloni, il ballerino della seconda edizione del talent della De Filippi. Ecco che cosa fa oggi il ballerino.

Che fine ha fatto Michele Maddaloni?

Michele Maddaloni quando partecipò ad Amici di Maria De Filippi era poco più che ventenne e con quel viso angelico e la grazia nei movimenti conquistò subito il cuore dei fai. Come dichiarò il ballerino, la sua formazione prima di entrare in televisione fu classica, danzava a teatro. In quella edizione lui arrivò quinto, mentre secondo come ballerino, dietro Anbeta, che tutti quanti voi conoscerete.

Per diversi anni partecipò a diversi lavori in televisione, fino a quelle 5 stagioni a Buona Domenica. Poi come dichiarò Maddaloni a TvBlog: “Terminato il talent volevo tornare alla danza classica in teatro, ma non sono più riuscito a rientrare…Il teatro mi ha dato tanto e al contempo tolto molto. Non so se ci fosse di mezzo il pregiudizio…”.

Con molto lavoro da parte sua, riuscì a tornare a lavorare a teatro, partecipando a diversi spettacoli ed è qui che ha conosciuto quella che sarebbe diventata la sua attuale compagna, Martina Ronca. In seguito però tutto crollò di nuovo, colpa di un infortunio ma soprattutto la Pandemia, Michele dovette reinventarsi, in quanto come tutti aveva bisogno di uno stipendio fisso. Ecco che cosa fa oggi l’ex ballerino di Amici.

La sua vita è completamente cambiata

Dopo questo breve riassunto, in quanti si sono ricordati del ballerino, Michele Maddaloni, che anni or sono partecipò alla seconda edizione in veste di ballerino ad Amici di Maria De Filippi? Come ha dichiarato lui stesso, dopo la Pandemia passò dei momenti difficili, come in molti dovettero reinventarsi. Ecco cosa fa oggi Michele: “Ho avuto la forza di ricollocarmi in un ambiente per me completamente nuovo…Oggi lavoro in un autonoleggio e ogni tanto collaboro con la Compagnia di Operette Elena D’Angelo…”.

Capita anche di vederlo danzare insieme alla sua compagna Martina: “Condividerò il palco con la mia compagna Martina Ronca che è stata davvero fondamentale per me, soprattutto in questi ultimi anni…”. Maddaloni ha cambiato vita per necessità, ma ogni tanto il ballerino che c’è dentro di lui riemerge, chissà che prima o poi non possa ritornare a svolgere questo lavoro a tempo pieno?