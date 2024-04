Mara Venier: svelato il suo titolo di studio | Tutti increduli davanti alla rivelazione

Ecco qual è il titolo di studio di Mara Venier, resterete senza parole, perchè non è quello che ci si potrebbe aspettare. Sono rimasti increduli dalla sua rivelazione eppure questo fa capire una cosa molto importante.

Mara Venier è una delle conduttrici e attrici italiane che resteranno per sempre nel panorama del cinema e della televisione italiana. Zia Mara come la chiamano affettuosamente i suoi fan, tiene compagnia agli italiani tutte le domeniche, ormai da tanti anni, con il suo Domenica In, il quale raccoglie ancora moltissimi consensi.

Gli ospiti che la Venier riesce a portare da mamma Rai sono sempre molto prestigiosi e alcune interviste che è riuscita a strappare in esclusiva, hanno fatto schizzare l’asticella dello share. In molti però si sono chiesti quale fosse il suo titolo di studio per poter svolgere il suo lavoro in una maniera così impeccabile. Preparatevi a rimanere stupiti.

Il titolo di studio di Mara Venier

Tra l’altro Mara Venier non ha comunicato soltanto il suo titolo di studio come dettaglio inerente alla sua vita privata, ma ha parlato anche della dieta che ha dovuto seguire qualche tempo fa, perdendo quei 10kg, che hanno fatto allarmare il cardiologo per quel fastidioso dolore al petto. Zia Mara ama mangiare la cucina del nostro Paese e ama molto anche cucinare e provare gusti e sapori tutti nuovi insieme alla sua famiglia.

Per questo non è stato facile, anche se, come in tutte le cose, grazie alla sua tenacia ha vinto anche su questo fronte. La Venier ha raccontato di mangiare in maniera sana ed equilibrata, non si è tolta nulla dalla dieta, ma ha dimezzato le dosi come gli ha consigliato il medico. Durante la fase di attacco ha dovuto fare a meno di dolci e vino, ma il dettaglio fondamentale per restare in forma, riguarda la costante attività fisica. Come ha rivelato lei stessa, appena si sveglia va subito a farsi una bella passeggiata rigenerante.

Una professionista multitasking

In merito al suo titolo di studio, sono in molti che si sono chiesti se Mara Venier abbia dovuto frequentare master e corsi di specializzazione che giustifichino la sua bravura nel mondo dello spettacolo. In realtà, da quello che si vocifera in rete, la zia d’Italia non è laureata, ma ha il diploma quinquennale di scuola superiore, non si sa in quale campo però. Questo dimostra come, in molte occasioni non è tanto il titolo di studio a fare la persona, ma è il suo modo di fare, la sua grinta, tenacia e la sua predisposizione.

La Venier è portata a lavorare nel mondo dello spettacolo, che sia in veste di attrice, conduttrice e anche nel campo della moda, dove ha lavorato tempo fa con un’amica nel settore degli abiti usati. Insomma, una professionista multitasking che ha saputo fare tesoro del suo dono.