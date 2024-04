Sorelle Selassié: che fine hanno fatto le principesse del GF Vip? Sono lontanissime dalla tv

Chi di voi si ricorda delle sorelle Selassiè, le principesse che hanno partecipato al Grande Fratello Vip durante la sesta edizione? Ecco cosa fanno oggi, sicuramente si sono allontanate molto dall’idea del reality.

Ci sono personaggi che dopo aver varcato la porta rossa del Grande Fratello (vip o nip che sia), sono rimasti nel cuore dei fan e nonostante gli anni che passano, non se ne sono più andati. E il caso delle sorelle Selassié, Jessica (vincitrice di quell’edizione), Lulù e Clarissa, le quali in quell’edizione sono state considerate le tre più simpatiche di tutte.

Nonostante siano passati già diversi anni, delle sorelle se ne parla ancora, per questo in molti si sono chiesti che fine hanno fatto le principesse del Grande Fratello Vip? Il loro lavoro è totalmente diverso da quello per cui le abbiamo conosciute.

Che fine hanno fatto le sorelle Selassié?

Tra l’altro, due delle tre sorelle Selassié, continuano a farsi chiamare sui social “sua altezza imperiale“, ma in realtà dopo quella sentenza, è stato decretato che Jessica, Lulù e Clarissa non sono mai state le principesse dell’Etiopia. Nella sentenza emessa quasi un anno fa si evince come il loro padre, Giulio Bissiri, sia stato accusato di “truffa per mestiere, falsità in documenti, ripetuta”, condannandolo a 6 anni di carcere e alla restituzione di 13 milioni di franchi da restituire “all’imprenditore di Mendrisio Silvio Tarchini, al procuratore Battista Ponti e ad direttore di banca”, come si legge dall’articolo pubblicato su FanPage.

Chiarito il concetto che la loro famiglia non è nobile e non lo è mai stata, le sorelle non sono dunque principesse, ma se vogliamo possiamo definirle le “principesse dei social”, per lasciare loro quel titolo che tanto gli piaceva.

Non un solo lavoro

A prescindere dal loro titolo nobiliare inesistente, sono in molti che si chiedono comunque che fine abbiano fatto le sorelle Selassié, dopo la fine del Grande Fratello Vip? In primis, Jessica, Lulù e Clarissa, conducono un programma tutto loro su Cusano Tv, Suite Selassié, dove trattano diversi argomenti, intervistando ospiti illustri come per esempio Jasmine Carrisi. Inoltre le tre “principesse” della televisione sono influencer molto rinomate, le quali vantano un vasto seguito.

Infine hanno firmato per alcuni progetti imprenditoriali sul make-up, la cucina e uno show sulla positività, con il quale sostengono i loro fan. Che dire, le tre ex gieffine non saranno nobili sulla carta, ma comunque la loro scintillante figura continuano a farlo, avendo avuto l’abilità di non far cadere il sipario su di loro dopo la fine del reality.