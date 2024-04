Paolo Bonolis, che scossone: licenziato e reintegrato in 24 ore

Questa è bella, probabilmente nessuno nella storia della televisione italiana è stato “licenziato” e reintegrato nel giro di 24 ore com’è successo a Paolo Bonolis. Ma cosa starà succedendo in casa Mediaset?

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati e stimati di sempre, in quanto grazie alla sua simpatia e professionalità riesce a far divertire milioni di italiani che per staccare dalla pesantezza della vita, si affidano ai suoi programmi per vivere dei momenti di leggerezza e spensieratezza.

I fan gli sono talmente tanto affezionati che non hanno preso molto bene la notizia della sua voglia di prendersi una pausa a tempo indefinito dalle scene. Per questo, quello che si è verificato dopo ha stupito tutti, Paolo sarà sicuramente uno dei pochi presentatori ad essere stato “licenziato” e reintegrato nel giro di 24 ore. Ma com’è possibile vi starete chiedendo?

Paolo Bonolis ha scosso tutti con quella notizia lavorativa

Paolo Bonolis non è stato licenziato soltanto sul luogo lavorativo, ma anche in veste di marito, se nel primo settore è stato reintegrato però, nel secondo è tornato ma con un ruolo diverso. Il conduttore e Sonia Bruganelli infatti, dopo aver messo fine a quel matrimonio durato oltre 20 anni, hanno dimostrato a tutti che ci si può lasciare senza liti e senza parlare male del proprio ex. Anzi loro due sono più uniti di prima, non solo lavorativamente parlando ma anche in qualità di amici.

Sono sempre presenti nella vita dei loro figli e per loro vivono nel rispetto e nella collaborazione reciproca. Qualche giorno fa li abbiamo visti perfino a teatro da buoni amici ed è così che gli ex coniugi dovrebbero vivere, quando si tolgono la fede. In merito alla loro rottura, c’è un dettaglio che ha dato fastidio alla Bruganelli, la quale l’ha esposto senza peli sulla lingua in un’intervista rilasciata a, La Stampa, in merito alla sua nuova avventura all’Isola dei famosi.

Appena si sono lasciati: “Quando io e Paolo ci siamo lasciati, si sono subito rifatte vive diverse “amiche” di Paolo: nessuna ha avuto remore, anche se mi conoscevano. Gli uomini hanno invece avuto più rispetto: tra loro c’è un maggiore cameratismo”. Molti fan sperano ancora di rivederli assieme, quindi magari questo pizzico di gelosia che si avverte nella parole della Bruga, potrebbe magari in futuro, trasformare il sogno in realtà, voi che dite?

Nuovo lavoro per Paolo

In merito al discorso lavorativo invece, i fan hanno vissuto emozioni contrastanti nel giro di poche ore, per quanto riguarda le decisioni di Paolo Bonolis. Dunque, qualche tempo fa, il conduttore ha girato l’ultima puntata di Ciao Darwin, salutando per sempre il suo grande pubblico, quindi in molti pensavano che non l’avrebbero più visto e che Bonolis avesse detto addio per sempre a Mediaset.

Dopo poco l’annuncio che ha riempito il cuore di gioia dei telespettatori, recitava che Paolo sarebbe tornato in nuova stagione di Avanti un altro, facendo così capire come il buon Bonolis non sia ancora pronta a dire addio al 100% ai suoi fan. Non si sa cosa succederà in futuro, ma per il momento i follower possono tirare un sospiro di sollievo e godersi l’accoppiata vincente Bonolis – Laurenti ancora per un pò.