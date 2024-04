Dove abita Claudio Baglioni? Dove vorrebbero tutti: è un paradiso

Voi lo sapete dove abita Claudio Baglioni? Vi diciamo solo che tutti quanti vorrebbero vivere li da lui, è un paradiso per i sensi. Dopo una giornata stressante al lavoro, la sua abitazione è l’ideale per rilassarsi.

Claudio Baglioni lo conoscono tutti, in quanto è una celebrità nel panorama della musica italiana. Le sue canzoni resteranno per sempre negli annali, i suoi testi, considerati delle vere e proprie poesie, riscalderanno il cuore delle generazioni passate e future.

Se le canzoni di Claudio chi più chi meno, le conosciamo un pò tutti, in quanti sanno dove abita il grande cantautore? L’abitazione che ha scelto per trovare l’ispirazione per comporre nuovi brani epici, è un paradiso per tutti. Dopo aver visto le foto, sono in molti a invidiarlo.

Ecco dove vive Claudio Baglioni

In merito alla sua vita lavorativa, sappiamo che il grande Claudio Baglioni, visti anche i suoi 72 anni (che nessuno gli darà mai), ha comunicato che delizierà il suo grande pubblico ancora qualche anno prima di andare definitivamente in pensione. Ovviamente questa notizia ha scioccato tutti, se alla fine lo capiamo, in cuor nostro però vorremmo poterci godere lui e le sue canzoni ancora per molto.

A dimostrazione del fatto di quanto i fan tengano a lui ci sono quelle date tutte sold-out che ha fatto con il suo tour, “aTUTTOCUORE”, che ha regalato emozioni uniche a tutti coloro che sono riusciti ad acquistare il biglietto. Con Claudio si sa, lo show è assicurato, per non parlare del clima romantico che si respira mentre si cantano le sue canzoni. Una volta con lui si accendevano gli accendini oggi le torce del cellulare, ma il risultato è lo stesso, i suoi brani fanno bene al cuore di tutti i suoi follower.

Una casa da sogno

Chiusa la parentesi sul suo intramontabile successo, Claudio Baglioni ha scelto una location paradisiaca dove vivere quando non è sul palco. Se quelle mura potessero parlare, sicuramente ne avrebbero molte da raccontare sul cantautore, il quale magari proprio in quell’attico ha dato vita ad alcuni suoi brani indimenticabili. Quell’attico è situato in un palazzo storico, famoso per essere stata anche la residenza del grande Totò.

Nonostante Claudio sia molto riservato, sappiamo che la sua casa si trova a Roma tra Viale Bruno Buozzi e Via Gramsci e dalle foto social che ha pubblicato, si può notare come gli arredi siano sobri e di classe proprio come lui. L’ambiente è molto luminoso e come prevalenza di colore ci sono il grigio e il bianco, i complementi di arredo sono originali e perfettamente coordinati con l’ambiente circostante.

Infine i fan hanno potuto notare un pianoforte e i suoi vari premi disposti in maniera ordinata nelle ampie librerie che ha a disposizione. Inoltre, Baglioni ha anche una casa estiva, situata a Cala Creta, dove ama rilassarsi gustandosi quel panorama mozzafiato.