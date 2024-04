Conosci la figlia di Licia Colò? È a dir poco stupenda: sono due gocce d’acqua

In quanti di voi conoscono la figlia di Licia Colò? Mamma e figlia sono bellissime e sono praticamente due gocce d’acqua, farete fatica a distinguerle, anche perchè di cose in comune ne hanno molte.

Se pensiamo a Licia Colò, non possiamo immediatamente non pensare a programmi quali Alle falde del Kilimangiaro, Geo e Geo, Eden – Un pianeta da salvare e così via. E’ una conduttrice, scrittrice e autrice di 60 anni, considerata da sempre come la protettrice degli animali e dell’ambiente.

La Colò si è sempre battuta affinché questo mondo diventasse un posto migliore in cui vivere, non soltanto per tutti gli animali e per la natura ma anche per tutte le generazioni future. Se lavorativamente parlando sappiamo molto di Licia, in quanti sanno che la conduttrice ha una figlia bellissima proprio come lei? Sono due gocce d’acqua.

Licia Colò e sua figlia

Licia Colò, come dicevamo ha donato tutto al suo lavoro di divulgatrice e i fan la amano anche per questo, la seguono fin dagli inizi e nessuno si perdere i suoi programmi. Eppure, la sua vita privata è stata un pò altalenante, in quanto dopo la frequentazione con Nicola Pietrangeli, dal 1987 al 1994 e con Carlo Brotto, dal 1994 al 2003, nel 2004 conosce Alessandro Antonino, con il quale convola a nozze dopo tre mesi. E’ stato un colpo di fulmine durato quasi 20 anni, nel quale è nata anche la loro figlia, la giovane Liala.

Purtroppo nel 2023 i due annunciarono il divorzio, ma questo non fu l’unico “colpo” che ricevette la Colò in quanto prima della pandemia: “Poco prima che arrivasse il Covid, Liala mi aveva detto che ero stata una madre troppo assente, per colpa del lavoro. Bella botta…” e ancora: “Poi è scoppiato l’inverosimile. Tutti chiusi in casa per colpa del virus. Ed è da quel momento che Liala ed io abbiamo ricominciato…”.

Licia e Liala

Dopo quel periodo di riconciliazione, mamma e figlia riuscirono a capirsi e oggi sono più unite che mai. Inoltre Licia Colò e sua figlia Liala Antonino sono bellissime e sono molto simili, sembrano due gocce d’acqua. Inoltre mamma Licia non ha trasmesso soltanto i geni a sua figlia, ma anche la sua passione per la salvaguardia dell’ambiente e degli animali.

Per questo non stupisce di vederle spesso insieme sui social a rilanciare qualche messaggio importante. Di lei sua mamma ha dichiarato: “Ha la mia sensibilità per la natura e gli animali ed è abbastanza determinata. In più, è allegra e solare come suo padre” e ancora: “E un po’ anarchica e un po’ viziata, ma questo è un problema che ha la maggior parte dei genitori e la vita le insegnerà che bisogna entrare nei ranghi”. Adesso che le avete viste insieme, vero la figlia di Licia Colò è uguale a sua mamma?