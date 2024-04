Veronica Ciardi: quanti anni ha la moglie di Bernardeschi

Ma voi lo sapete quanti anni ha Veronica Ciardi, la moglie di Federico Bernardeschi? Probabilmente guardandola, non le dareste mai quell’età, eppure la sua carta d’identità parla chiaro, l’anno di nascita è quello.

Sono una coppia molto amata quella formata da Veronica Ciardi e suo marito, Federico Bernardeschi, con il quale è convolata a nozze nel 2021, insieme alle loro figlie, Deva e Lena. Per quell’occasione la showgirl aveva dichiarato: “C’erano le nostre figlie Deva e Lena e quel giorno abbiamo festeggiato molte cose”.

Della Ciardi sappiamo diverse cose, fin dal bacio con Sarah Nile ai tempo del Grande Fratello 10, ma in molti non sanno realmente quale sia la sua età. Non ci credereste mai, anche perchè non li dimostra per niente, eppure è così. Siete curiosi di saperlo?

Quanti anni ha Veronica Ciardi?

Veronica Ciardi, come dicevamo prima, è la moglie felice del calciatore Federico Bernardeschi e la mamma orgogliosa delle piccole Deva e Lena. Di loro due dice: “Lena è un terremoto, come il suo papà, ed è un’attrice nata. Deva, invece, è molto simile a me, è emotiva”. Dopo la parentesi del Grande Fratello, ha lavorato in televisione in veste di attrice e showgirl, dopo un pò però ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo per dedicarsi al suo ruolo di moglie e madre.

Nonostante la Ciardi sia molto soddisfatta della sua attuale vita, ha soltanto un rimpianto: “Mio padre si è ammalato un anno prima del nostro matrimonio, volevo che fosse lui ad accompagnarmi all’altare ma poi purtroppo ci ha lasciati”, anche Bernardeschi ha speso parole molto sentite nei confronti del suocero: “Per me lui è stato un secondo padre”.

La loro differenza di età

Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi sono felicemente sposati da diversi anni e sono genitori felici delle loro piccole bimbe. Un dettaglio della loro vita ha frenato la donna per molto tempo, si tratta di quella differenza di età, criticata da alcuni sui social. Lei infatti, classe 1985 ha 38 anni, mentre lui, classe 1994 ha 30 anni.

Come hanno dichiarato in passato a Verissimo a Silvia Toffanin: “mi sono innamorata della sua anima. Non pensavo ad altro perché abbiamo un po’ di differenza d’età e questa cosa mi spaventava. Inizialmente il pensiero non è andato lì…”, aveva detto Veronica. Fortunatamente poi: “L’età la spaventava molto ma è stata lungimirante. All’epoca dovevamo ancora crescere come persona e come coppia”, aveva dichiarato Federico, ribadendo come alla fine tutto sia andato per il meglio tra loro.