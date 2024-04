Tutte vogliono il corpo di Anna Safroncik: bastano 2 settimane seguendo tutto alla lettera

Anna Safroncik ha rivelato qual è il suo segreto per essere sempre in super forma e le fan vogliono seguire il suo esempio. Poche settimane seguendo le sue direttive e i risultati si inizieranno a vedere.

E’ la nota attrice ucraina naturalizzata italiana di 43 anni, stiamo parlando di Anna Safroncik, la cui bravura nella recitazione e la sua enorme bellezza sono qualità ampiamente risapute.Fin dagli esordi i follower hanno iniziato a seguirla con ammirazione e non l’hanno più lasciata.

Di recente l’abbiamo vista nuovamente in televisione e insieme al suo partner di fiction, Gabriel Garko hanno fatto faville davanti la cinepresa. Di lei, è impossibile non notare il suo corpo statuario, motivo per cui l’attrice ha rivelato qual è il suo segreto. Poche settimane e in molte potranno aspirare a quello che ha lei, ecco che cosa ha rivelato.

Il segreto di bellezza di Anna Safronick

Come dicevamo, Anna Safroncik, ha da poco terminato la sua avventura in Mediaset, con la fiction, Se potessi dirti addio, diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo e prodotto da Jeki Production. Questa storia al cardiopalma, la quale ha rilasciato emozioni forti, fino alla fine, è stata trasmessa su Canale 5, dal 29 marzo al 5 aprile. Non vi sveliamo nulla, qualora non aveste ancora visto il finale di stagione, visionabile su Mediaset Infinity, ma una cosa possiamo dirla, è stato un successone.

Oltre alla Safroncik abbiamo visto il grande ritorno di Garbiel Garko, il quale sembra non essersi mai allontanato dalla televisione, vista la naturalezza con cui ha ripreso a recitare e insieme a loro anche altri attori molto rinomati. La fiction è finita e la lovestory tra Marcello e Elena ha tenuto tutti con il fiato sospeso, tant’è che i fan vorrebbero tanto ci fosse una seconda stagione. Chi può dirlo?

Le direttive dell’attrice

Anna Safroncik non è seguita dai suoi amati fan soltanto per le sue doti strabilianti della recitazione, ma anche per la sua bellezza invidiabile. In molti vorrebbero sapere il suo segreto di bellezza, carpito dalle pagine de, Il Messaggero, dalle quali abbiamo trovato le sue rivelazioni. Anna ha rivelato di praticare molto il tennis, il padel e il pilates reforme. Diciamo che l’attrice pratica sport con regolarità da circa 15 anni.

Oltre a questo, la Safroncik accompagna l’attività fisica ad una dieta molto equilibrata e soprattutto sana. Tra i vari piatti che consuma regolarmente, al suo tavolo non possono mai mancare la frutta fresca di stagione e la pasta. Che dire, prendete nota, perchè se bastano queste cose per essere come lei, da domani si va tutti in palestra, no?