Claudio Lippi, il medico quasi in lacrime: “Stai morendo”

Claudio Lippi ha rivelato in una vecchia intervista di quella volta che il medico gli ha comunicato che stava per morire. Lo shock è stato tanto, anche perchè il mondo gli è crollato addosso per quella diagnosi.

E’ il noto conduttore, produttore e anche cantante che dagli anni ’70 in poi ha iniziato a intrattenere il pubblico con diversi programmi Rai e Mediaset, stiamo parlando di Claudio Lippi. Tra i tanti lo ricordiamo per Giochi senza Frontiere, Il pranzo è servito, Mai dire gol, Buona domenica e così via.

Prima della brusca frenata subita nella vita lavorativa, Lippi ha vissuto momenti di grande soddisfazione, cosa che non si può dire a livello di salute, in quanto a prescindere dai problemi di cuore che gli sono costati tre baypass, il conduttore ha passato dei momenti terribili come ha dichiarato lui stesso in quella vecchia intervista, quando il medico gli aveva comunicato che a breve, sarebbe potuto passare a miglior vita.

La diagnosi del medico a Claudio Lippi

L’attuale situazione lavorativa di Claudio Lippi è in stand-by, dopo quelle dichiarazioni shock che il conduttore ha rilasciato. Per questo la Rai ha reciso il contratto che aveva con lui e da quel momento l’abbiamo visto sporadicamente in qualche ospitata. Non si sa quindi se Claudio tornerà in televisione con un programma suo o se dovrà godersi la meritata pensione, per il momento il suo futuro è incerto.

Come ha dichiarato lui stesso, per ora ha sempre rifiutato di fare i reality, anche perchè con i suoi problemi al cuore non è indicato per lui, ma chi può dirlo cosa deciderà in futuro? Anche perchè la terribile vicenda che ha dovuto sopportare avrebbe scosso tutti. Dopo anni di lavoro, Lippi si è visto portare via quasi tutti i suoi risparmi: “Non ho una casa, non ho una barca, non ho soldi. Quanto ho perso? Siamo attorno al mezzo milione di euro e la colpa è stata della cattiva gestione dei miei guadagni da parte del mio manager, cosa che non mi sarei aspettato…”. Attualmente il conduttore vive con la sua pensione e quello che gli è rimasto sul conto: “Sul conto ho solo settemila euro”.

La paura del conduttore dopo quelle parole

In una passata intervista Claudio Lippi ha rivelato, oltre ai problemi al cuore di cui soffre, di quella volta che ha pensato realmente di morire, dopo quella terribile diagnosi fatta, per via di un malore avuto la sera prima: “Il medico mi aveva detto di andare a fare un elettrocardiogramma. Sono andato a fare l’esame dopo la registrazione, il medico ha chiesto un bicchiere d’acqua. Pensavo fosse per me, invece era per lui. ‘Lei sta morendo’, mi disse…”.

Fortunatamente l’intervento andò bene e anche se oggi Lippi vive con tre bypass, il conduttore sta benissimo ed è “vivo e vegeto”. Come poi concluse: “Sono fortunato a poter raccontare questo episodio”. Sicuramente non sarà stato facile per lui, ma comunque tutto bene quel che finisce bene.