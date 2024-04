Anna Tatangelo senza veli: la svolta bollente sorprende tutti

Anna Tatangelo in quello scatto senza veli aveva fatto alzare la temperatura nelle case dei suoi follower, in quanto come sempre la cantante è di una bellezza sconvolgente. Ecco di quale foto parliamo.

La nostra “Ragazza di Periferia” preferita è cresciuta da quando cantava sul palco insieme a quello che sarebbe diventato il suo compagno, nonché padre di suo figlio, Gigi D’Alessio. Ma Anna Tatangelo ha cambiato soltanto gli anni, in quanto per il resto è sempre lei.

Bella come il sole e talentuosa come sempre, con quella voce che riesce a far cantare un’intera platea negli stadi di tutta Italia. Alcuni dei suoi brani storici, resteranno per sempre nel cuore dei suoi fan, i quali tutt’ora la seguono come agli inizi. Eppure Anna non è una potenza soltanto sul palco ma anche sui social, la quale infiamma gli animi, con quei suoi scatti bollenti. Qui era mezza nuda e i fan sono rimasti senza parole.

Lo scatto social di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo ad oggi si destreggia tra tour promozionali, nuovi album e lavori in televisione dove ottiene sempre un notevole successo. Ma la cantante tiene alto l’interesse del pubblico da casa, non soltanto per il suo lavoro ma anche per il gossip, per la quale ha ottenuto spesso la copertina tra le pagine patinate delle riviste di cronaca rosa. Diciamo che dopo Gigi D’Alessio le sono stati attribuiti alcuni flirt con nomi molto importanti, anche se molti si sono rivelate fake news.

Da qualche tempo ha ritrovato la felicità insieme a quello che dovrebbe essere il suo fidanzato, Mattia Narducci. Usiamo il condizionale in quanto da rumors attuali pare che tra i due non stia più andando come un tempo. A notarlo è stato anche Amedeo Venza il quale si è chiesto: “Storia al capolinea per la Tatangelo?”.

Una foto sensuale

Visti i rumors di una possibile rottura, che girano attualmente tra Anna Tatangelo e il suo fidanzato (forse), Mattia Narducci, molti fan hanno riportato a galla uno scatto, postato qualche tempo fa dalla cantante. I due erano felici insieme, passionali e pieni d’amore l’uno per l’altra. Durante quella particolare posa, la Tatangelo mezza nuda, coperta soltanto per metà corpo dal suo accappatoio si scambiava baci bollenti insieme al giovane.

In molti quindi ricordano di quanto insieme fossero carini e felici e ad oggi, pare che si siano allontanati parecchio, non avendo più postato una foto social insieme. Non si sa se questi pettegolezzi siano veri o meno, quindi prendete tutto con le pinze, in quanto nessuno dei due ha confermato o smentito una possibile rottura. Quel che è certo è che una delle ultime storie social di Anna, qualche dubbio l’ha fatto insorgere.

Con un abbigliamento sportivo la Tatangelo ha dichiarato: “Si riparte sempre da se stessi”, cosa avrà voluto dire la ex di D’Alessio?