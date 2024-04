Alex Del Piero: conosci sua moglie? È a dir poco stupenda e se la tiene stretta

In quanti di voi conoscono la moglie di Alessandro Del Piero? E’ stupenda ed è per questo che l’ex calciatore se la tiene stretta, in quanto con lei ha costruito una super famiglia felice e amata da tutti.

Alessandro Del Piero non ha bisogno di presentazioni, in quanto è un ex calciatore che negli anni passati ha fatto ridere, piangere, emozionare e gridare i suoi fedeli tifosi, i quali l’hanno sempre seguito in tutte le competizioni sportive alle quali ha preso parte quando era in attività.

Pinturicchio lo chiamava l’Avvocato, in quanto come sosteneva lui stesso, Del Piero creava dei capolavori con il pallone: “Per l’estetica, per il modo di giocare. I suoi gol sono sempre eccellenti”, aveva dichiarato. Le sue erano vere e proprie pennellate durate i calci di punizione. Insomma, l’ex Capitano della Juventus, che per i suoi tifosi lo sarà per sempre, non ha vinto lo scudetto soltanto in campo ma anche in famiglia. Ecco chi è sua moglie, è stupenda e l’ex numero dieci se la tiene stretta.

La moglie di Alessandro Del Piero

A prescindere dalla fede calcistica che ogni tifoso possa avere, Alessandro Del Piero ha sempre messo tutti d’accordo su questo punto, avevano tutti grande rispetto per il suo modo di giocare, per il suo carattere, per la sua lealtà e per l’amore che riversava per la sua Juventus. Ha iniziato a giocare da giovanissimo e una volta abbracciato quei colori non li ha più abbandonati fino al suo addio.

Alessandro sarà per sempre ricordato in quanto è stato incluso nel gruppo dei grandi, di quelli che sono stati le colonne portanti del calcio, di coloro che una volta indossata quella maglia non l’hanno più abbandonata. Come lui abbiamo visto dello stesso credo, Francesco Totti, Paolo Maldini e molti altri. Oggi l’ex calciatore della Juve, vive a Los Angeles insieme alla sua famiglia, gestisce un ristorante ed è opinionista per Sky Sport.

Alessandro e la sua Sonia

Alessandro Del Piero ha vissuto e continua a vivere una vita all’insegna dell’avventura grazie al pallone, suo compagno di vita. I due insieme sono un tutt’uno, così come lo è insieme alla sua famiglia. Non tutti la consoceranno, ma Pinturicchio ha una moglie bellissima, stiamo parlando di Sonia Amoruso, dalla quale ha avuto tre figli, Dorotea, Sasha e Tobias. I due hanno avuto degli alti e bassi come succede a tutte le coppie e dopo quella breve separazione che aveva scioccato i follower, fortunatamente i due coniugi sono tornati insieme e oggi sono più innamorati che mai.

L’ex capitano della Juventus e sua moglie si sono sposati nel 2005, di loro si sanno pochi dettagli in quanto sono entrambi molto riservati. Una cosa però la sappiamo sono entrambi bellissimi e insieme fanno scintille.