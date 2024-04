Roberto Cozzi: chi e cosa fa il marito di Helen Hidding

Ellen Hidding non ha bisogno di presentazioni in quanto la super conduttrice la conoscono tutti, ma cosa mi dite di suo marito, Roberto Cozzi? Ecco chi è che cosa fa, con lui è stato amore a prima vista.

E’ stata un’ex modella e ad oggi è la nota conduttrice che tutti conosciamo fin dal suo esordio negli anni ’90 con il noto programma, Mai dire Gol, stiamo parlando di Ellen Hidding. I suoi follower la adorano non solo per le sue straordinarie performance televisive, ma anche per essere rimasta una celebrità con “i piedi per terra”. Non se la tira mai, sempre sorridente e simpatica, la conduttrice con il suo programma storico, Melaverde, riesce ad intrattenere una grossa fetta di pubblico che non l’abbandona mai.

Ma se della Hidding conosciamo molto a livello lavorativo, in quanti sanno chi è il marito, Roberto Cozzi? Il loro è stato un colpo di fulmine e da quel momento non si sono più lasciati. Ecco chi è l’uomo e che cosa fa nella vita di tutti i giorni.

Ecco chi è il marito di Ellen Hidding

In merito al primo incontro con i comici, è iniziato tutto con uno spot pubblicitario, la simpatia e la bellezza della Hidding ha conquistato tutti quanti, così le chiesero di restare con loro a condurre 10 puntate e da li in poi sappiamo tutti com’è finita. Le risate che ci siamo fatti tutti quanti in quegli anni, ce le ricordiamo ancora oggi. Abbiamo visto personaggi sconosciuti diventare in breve tempo comici di grande spessore.

Parliamo di Roberto Cozzi

Se di Ellen Hidding, lavorativamente parlando sappiamo quasi tutto, non possiamo dire lo stesso di suo marito, Roberto Cozzi, padre di sua figlia, Ann Mari. I due si sono conosciuti più di 20 anni fa, a fare la prima mossa è stata la conduttrice e dopo di allora non si sono più lasciati. Il loro è stato un colpo di fulmine come ha dichiarato Ellen: “Aveva un po’ l’atteggiamento da macho, era quello che mi piaceva…gli ho chiesto se volesse fare una vacanza con me alle Maldive una settimana. E la sua risposta è stata: ‘Quando partiamo?’. Da lì non ci siamo più mollati…”.

Roberto Cozzi, non è veramente sposato con la Hidding, ma loro due si considerano tali, proprio per la loro forte sintonia. L’uomo è titolare di alcuni ristoranti sparsi per Milano e con sua moglie hanno diverse passioni in comune, tra cui il golf. In merito al loro rapporto, Ellen ha svelato: “È la mia metà, non riesco ad immaginarmi una vita senza di lui. Quando è arrivata nostra figlia abbiamo messo subito tutto a posto ma non ci siamo mai sposati, non ho sentito la necessità. È comunque mio marito, non mi serve una festa o un anello…”. Nonostante gli anni di convivenza, Roberto e Ellen si amano ancora come fosse il primo giorno.