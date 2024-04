Pippo Baudo malato: tutta Italia in ginocchio per lui | Come sta oggi

Pippo Baudo ha raccontato di quando è stato malato, il destino in quell’occasione ha fatto una scelta, portando ad un triste epilogo. Ecco come sta oggi il noto conduttore oggi felicemente in pensione.

E’ uno di quei nomi che resterà per sempre negli annali della televisione, soprattutto tra le mura di mamma Rai. Pippo Baudo, anche se oggi fa sporadiche apparizioni televisive, non verrà mai dimenticato, in quanto ha tenuto compagnia agli italiani per un numero elevato di decenni, portando gioia e allegria nel cuore dei suoi fan. D’altronde come ricorda spesso, molti programmi e personaggi famosi oggi giorno “li ha inventati lui“.

Nonostante la sua carriera e la sua fama sono difficili da eguagliare, se non dai grandi del passato, come per esempio Mike Bongiorno, Corrado, Raimondo e Sandra e così via, nella sua vita privata ogni tanto spuntano indiscrezioni che fanno capire quanto il conduttore non abbia passato proprio dei bei momenti. Pippo Baudo è stato malato e il destino ci ha messo lo zampino, ecco come sta oggi la star della televisione.

Pippo Baudo è stato malato

Pippo Baudo è stato uno dei pilastri della televisione statale, con la sua professionalità e ironia, è riuscito a dare un’impronta nuova al palinsesto, più frizzante sicuramente, copiato ancora oggi. Con Pippo lo share è sempre stato assicurato, motivo per cui, molti conduttori di oggi, bravi altrettanto quanto lui, come per esempio Amadeus, Carlo Conti, Flavio Insinna e gli altri suoi colleghi stipendiati Rai, fanno del suo lavoro una sorta di mantra di vita.

Come sappiamo, il famoso presentatore, oggi ha 87 anni, da diversi anni si è ritirato dal piccolo schermo, per godersi la sua meritata pensione. Ogni tanto però, in maniera sporadica concede qualche breve ospitata o intervista. Tra le ultime sicuramente la sua presenza a La tv fa 70, è stata molto gradita. D’altronde lui è stato uno tra i tanti personaggi di spicco ad aver contribuito a dare lustro all’emittente statale, permettendole di raggiungere quel traguardo immenso, 70 anni di presenza.

Per la maggior parte di questo storico traguardo Baudo c’era, per questo non poteva non celebrare anche lui il suo traguardo principale, li dove tutto è iniziato per lui. In quest’ccasione, super Pippo è apparso in ottima forma e sempre lucido, tant’è che i fan hanno richiesto a gran voce, il suo ritorno in televisione, magari a condurre un nuovo show tutto suo, cosa forse assai difficile.

Come sta oggi Pippo Baudo

Come vi dicevamo, Pippo Baudo di recente è apparso in televisione mostrandosi sempre in forma e lucido come un tempo. Ovvio gli anni si fanno sentire, ma lui pare aver trovato la fonte della giovinezza, in quanto in molti vorrebbero metterci la firma, per arrivare come lui alla sua età. Se adesso fortunatamente sta bene, almeno da quello che possiamo vedere, anche perché il conduttore è molto riservato sulla sua vita privata, in passato è stato malato, come ha rivelato lui stesso in una precedente intervista.

Gli è stato riscontrato un tumore alla tiroide, paradossalmente stesso male che ha colpito anche il papà, presenza fondamentale nella vita del presentatore. Se però Pippo, fortunatamente, dopo anni di trattamento è riuscito a vincere questa malattia, purtroppo per il padre l’epilogo fu diverso: “Ma lui non ce l’ha fatta ed è morto soffrendo molto. Nel mio caso, invece, quel nodulo, quell’esplosione esterna della malattia mi ha salvato perché mi ha permesso di intervenire subito…”. E’ strano come il destino molte volte ci metta lo zampino, voi che dite?